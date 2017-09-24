Признаки неисправностей при осмотре тормозной системы

Осмотр тормозной системы рекомендуется проводить не реже двух раз в год. Проверку разумно совмещать с сезонной сменой колес, когда тормозные механизмы становятся доступны для осмотра. Стоит сразу внепланово обратиться в сервис, если при торможении автомобиль уводит в сторону или появились посторонние шумы, вибрации.

При проверке тормозной системы после снятия колес и осмотре могут наблюдаться определенные признаки дефектов, которые требуют более подробного внимания в автосервисе.

1. Неравномерный износ колодок

Одна из возможных причин неравномерного износа дисковых колодок – их неправильная установка. В этом случае необходимо проверить направление – на некоторых колодках бывают метки "левая", "правая" или стрелки по направлению вращения колеса. Кроме того, если изношена только одна колодка из пары, или пара имеет клиновидный износ, то, вероятно, элементы тормозной системы не работают должным образом (подробнее об этом ниже). В случае предельного износа колодок – до толщины накладок 3 миллиметров и менее, – может издавать шум акустический индикатор износа или загореться лампа на панели приборов, предупреждающие водителя о необходимости замены колодок. Если не контролировать состояние тормозной системы, то рано или поздно появится скрип, писк или скрежет – фрикционная рабочая накладка сотрется, и металлическая подложка колодки начнет тереться о металлическую поверхность диска. В такой ситуации, чтобы тормозной диск, суппорт или другие элементы тормозной системы не вышли из строя, необходимо срочно обратиться в автосервис.

В барабанной тормозной системе колодки также необходимо менять по мере достижения минимально допустимой толщины фрикциона, определенной автопроизводителем. Неравномерный износ колодок слева и справа свидетельствует о наличии проблем в системе. Для подробного осмотра механизмов барабан необходимо снять. В некоторых системах исходное рабочее положение колодок определяется автоматическим натяжителем. В этом случае важно убедиться в его работоспособности и подвижности всех механизмов.

При замене барабанных колодок рекомендуется использовать готовые наборы запчастей для барабанной тормозной системы, такие как Bosch Kit Pro и Kit Super Pro, в состав которых входят все необходимые детали для замены, включая пружины и цилиндры. Наборы Kit Super Pro дополнительно отличает регулятор зазора в комплекте. Кроме того, они поставляются целиком в предсобранном виде, что значительно сокращает время для замены компонентов и снижает вероятность ошибки при сборке.

2. Неравномерный износ тормозного диска или барабана

Бороздки, задиры на поверхности тормозного диска могут быть следствием предельного износа колодок или попадания частиц грязи. Если автовладелец вовремя не поменял колодки, то в этом случае после стирания фрикционной поверхности металлическая подложка накладок становится рабочей поверхностью при торможении и трется о диск или барабан. Все это ведет к их деформации и неравномерности износа.

При замене дисковых колодок необходимо измерить остаточную толщину диска в нескольких точках. Косвенно об износе может говорить выступ на рабочей поверхности диска по краю колодки. Если диск изношен неравномерно или его толщина мала, то при частых интенсивных торможениях его плоскость из-за нагрева может "повести", что приведет к возникновению вибраций. Кроме того, если водитель заметил на дисках синюшный цвет, то это говорит о том, что он был перегрет и необходимо обратиться в автосервис для более подробного осмотра. Такой диск мог изменить свои свойства, геометрию, деформироваться, на его рабочей поверхности могли появиться трещины. Вследствие этого тормозной путь удлиняется, появляется шум, биения, снижается надежность деталей тормозной системы. Чтобы не допустить подобного, поврежденные диски необходимо заменить.

В барабанной тормозной системе также возможно появление борозд или задиров. Кроме того, при истирании фрикционной части колодки ускоряется износ барабана. Тормозной барабан подлежит замене, если остаточная толщина его рабочей части достигла минимально допустимого уровня, определенного производителем автомобиля. Либо если барабан получил механические повреждения. Важной рекомендацией, влияющей на безопасность, является одновременная замена всех колодок или барабанов, расположенных на одной оси.

3. Коррозия и нарушение подвижности компонентов, заклинивание тормозного суппорта или цилиндров, отсутствие смазки на направляющих суппорта, неисправный стояночный тормоз

Коррозия и нарушение подвижности компонентов тормозной системы может блокировать движение колодок и привести к их неравномерному износу, шумам, вибрации и даже заклиниванию суппорта (дисковая система), закисанию пары "колодка-барабан" или тормозного цилиндра (барабанная тормозная система).

При осмотре суппорта необходимо очистить все компоненты от грязи и проверить смазку на направляющих болтах и местах перемещения колодки. Использование смазки, такой как Bosch Superfit, – это важный пункт в регламенте обслуживания тормозной системы. Ее отсутствие приводит к преждевременному износу компонентов. У некоторых производителей не предусмотрено наличие смазки на направляющих, но у большинства автомобилей она обязательна. Поэтому при обслуживании тормозной системы необходимо следовать инструкциям автопроизводителей.

В барабанной тормозной системе аналогично стоит очистить все компоненты от грязи и пыли и убедиться в наличии смазки на механизмах или местах перемещения колодок. При коррозии на пружинах и других элементах системы их необходимо заменять новыми. Иначе пружина может сломаться или окончательно утратить свои свойства, что может привести к ускоренному износу или заклиниванию пары "колодка-барабан".

При проверке тормозной системы также необходимо убедиться в исправной работе стояночного тормоза. Из-за нарушения его работоспособности может страдать и основная тормозная система – снижается эффективность работы задних механизмов. Так, распространенной неисправностью считается растяжение тросов. Вполне возможно, что будет достаточно осуществить должным образом их регулировку. Но проблемы в работе стояночного тормоза могут свидетельствовать о коррозии и закисании тросов или нарушении подвижности связанных с ним механизмов задних тормозов. В этом случае стоит внимательно проверить работу всех компонентов и при необходимости заменить их новыми.

4. Порванные провода датчиков износа колодок

Скорее всего, колодки с порванными проводами датчиков износа перепутали местами при установке. Либо обрыв случился в результате механического повреждения в процессе эксплуатации, например, на бездорожье. В таких случаях на панели приборов загорается сигнальная лампа, или, наоборот, даже при срабатывании датчика износа водитель не увидит световой индикатор, предупреждающий о замене колодок. Последнее может привести к запредельному износу диска и колодок и вывести из строя другие элементы тормозной системы. Чтобы это не случилось, колодки с поврежденными проводами или датчиками износа необходимо заменить новым комплектом.

5. Течь или низкий уровень тормозной жидкости; влажная точка кипения

При осмотре тормозной системы стоит обращать внимание на уровень тормозной жидкости в бачке. Снижение уровня указывает на большой износ колодок и дисков или барабанов, либо на негерметичность гидравлической системы.

По регламенту тормозную жидкость необходимо менять каждые 2 года. Но при осмотре следует обязательно проверить ее специальным тестером, таким как Bosch BFT 100. Лишь измерение температуры кипения может дать правдивую информацию о состоянии тормозной жидкости. Если определенная влажная точка кипения окажется ниже минимально допустимого значения, тормозную жидкость необходимо заменить новой. Информацию о том, какой ее тип применяется в системе, можно найти в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Либо можно использовать тормозные жидкости Bosch ENV6, которые совместимы со всеми типами стандарта DOT на полигликолевой основе.

6. Скрип и шум, вибрации после установки новых колодок

Водитель жалуется на скрипы, но колодки уже менял, и при осмотре у них хорошее состояние. Значит, стоит проверить смежные компоненты подвески и рулевого управления. По отдельности компоненты системы могут и не шуметь. Но когда в разных местах понемногу накапливается износ, начинают вибрировать и вступают в резонанс сразу несколько деталей – тормозная система начинает "звучать" в полную силу. Это могут быть колодки, диск, тяги, сайлентблоки, стойки стабилизатора и даже амортизатор. Поэтому при возникновении шума необходим осмотр всех смежных компонентов. Менять колодки, диски или другие элементы системы необходимо только после проверки всего тормозного механизма и выявления всех дефектов, причин шума. Например, шум могут вызвать перетянутые гайки на колесах без динамометрического ключа. В результате перетяжки "поведет" диск, появятся биения. Если поставить новую деталь на неисправный механизм, она не будет хорошо работать. Более того, если поставить одну и ту же колодку на разные автомобили, на одном она может вести себя идеально, а на другом – вступать в резонанс с остальными деталями.

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