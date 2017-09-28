Новаторская силовая установка для электромобилей: Bosch e-axle расширяет границы возможного

Известно, что более мощный аккумулятор позволит увеличить запас хода электромобилей. Но сможет ли новый силовой агрегат продемонстрировать сопоставимый эффект? В случае применения системы осевого электрического привода e-axle от Bosch ответ очевиден — сможет. Особенностью системы Bosch является то, что она объединяет три компонента силовой установки. В данном случае двигатель, силовая электроника и трансмиссия объединены в одно компактное устройство, которое приводит в движение ось автомобиля. Благодаря этому новая силовая установка Bosch e-axle не только более эффективна в работе, но и доступнее по цене. «Система осевого электрического привода Bosch e-axle работает по принципу «все в одном», — говорит д-р Рольф Буландер, член совета правления Robert Bosch GmbH и председатель подразделения Mobility Solutions. — Именно поэтому новая силовая установка — это огромная перспектива развития бизнеса Bosch. Ее компоненты легко трансформировать под разные потребности. Это означает, что e-axle можно установить в гибридных и электрических автомобилях, компактных автомобилях, внедорожниках и даже легких грузовых автомобилях, а это немалая доля рынка».

E-axle сокращает затраты времени автопроизводителей на новые разработки

«С экономической точки зрения система e-axle может стать для Bosch настоящим переворотом в области электромобильности», — сказал Рольф Буландер. Новая электрическая силовая установка играет важную роль в достижении цели компании — к 2020 году стать лидером глобального рынка электромобильности. На сегодняшний день во всем мире на дорогах насчитывается более 500 000 электрических и гибридных автомобилей, которые оснащены компонентами Bosch. Таким образом, Bosch обладает многолетним опытом в производстве электрических двигателей, осевых приводов и силовой электроники, который лег в основу новой системы электрического привода. Только благодаря данной разработке Bosch планирует выйти на продажи, исчисляемые в миллиардах.

«Система осевого электрического привода e-axle — это новый этап развития силовой установки электрических автомобилей и абсолютно новаторское решение даже для именитых автопроизводителей. Она позволяет сэкономить время на разработку и быстрее выводить на рынок электромобили», — заявляет доктор Рольф Буландер.

Bosch настраивает новые силовые установки согласно всем требованиям автопроизводителей, снимая с них затратную по времени задачу разработки новых компонентов. Первые образцы нового электропривода уже прошли испытания, а старт массового производства запланирован на 2019 год. Bosch создал адаптивный концепт данной установки и гарантирует, что каждый автопроизводитель получит удобное решение, которое легко интегрировать в производственный процесс.

До 6000 Нм крутящего момента и 300 кВт мощности

Основное преимущество системы осевого электрического привода e-axle — это простота настроек и возможность применения на различных типах транспортных средств. «Для того чтобы адаптировать систему осевого электрического привода e-axle Bosch, не нужны сотни доводочных испытаний, а достаточно настроить всего несколько параметров», — сказал д-р Матиас Пилин, исполнительный вице-президент департамента развития электромобильности. Автопроизводителям остается только определить, какие мощность, крутящий момент, пространство для установки необходимы, а Bosch оптимизирует характеристики силовой установки для соответствия данным параметрам. Так, полностью настроенная под автопроизводителя силовая установка поступит прямо на конвейерную линию сборки.

В зависимости от выбранной конфигурации силовая установка развивает мощность от 50 до 300 кВт (что примерно эквивалентно от 70 до 400 л. с.) и потому совместима с крупной техникой, такой как полностью электрифицированные грузовые автомобили. Крутящий момент на оси транспортного средства может достигать от 1 000 до 6 000 Нм. Электропривод возможно разместить как на передней, так и на задней оси. Силовая установка, развивающая 150 кВт (~ 200 л. с.) мощности, весит всего 90 кг, что намного легче по сравнению с массой компонентов, собранных по отдельности. Отличительной чертой системы осевого электрического привода Bosch является высокая производительность и возможность длительной работы при максимальной отдаче. Другими словами, e-axle может быстрее ускорить автомобиль и позволит ему двигаться на высоких скоростях более продолжительное время. Чтобы достичь этого, Bosch не только скомпоновал агрегаты в единый узел, но и улучшил двигатель и компоненты силовой электроники.

Вопросы и ответы — дополнительная информация о системе осевого электрического привода Bosch e-axle

Что делает систему осевого электрического привода более эффективной по сравнению с обычной электрической силовой установкой?

Высокая эффективность каждого компонента — это основной фактор для соответствующей производительности всей системы. Так, у Bosch есть преимущество в виде многолетнего опыта на рынке. Кроме того, потери минимизируются путем уменьшения количества интерфейсов и компонентов, таких как высоковольтные кабели, разъемы и устройства охлаждения. Еще одно преимущество Bosch — возможность комбинирования отдельных компонентов для достижения оптимальных результатов. В случае системы осевого электрического привода e-axle не только повышается эффективность, но и улучшаются такие характеристики, как акустический комфорт и электромагнитная совместимость.

Когда система осевого электрического привода e-axle появится на рынке?

Bosch выпускает системы осевого электрического привода начиная с 2012 года (например, для моделей Peugeot 3008 и Fiat 500e), но силовая электроника не была в них интегрирована полностью. В данный момент Bosch находится на стадии разработки нового поколения системы e-axle, постоянно контактируя с автопроизводителями по всему миру. Образцы системы уже готовы к использованию и в настоящий момент проходят тестирование. Начало производства запланировано на 2019 год.

В каких автомобилях будет использоваться данная система?

Систему осевого электрического привода Bosch e-axle можно применять в любых типах транспортных средств. В гибридных и электрических автомобилях возможна установка электропривода как на передней, так и на задней оси. Bosch e-axle может применяться для любых транспортных средств общим весом до 7,5 т — как для легких грузовиков, так и для пассажирских автомобилей.

Почему система осевого электрического привода e-axle доступнее по сравнению с обычными силовыми агрегатами, которые уже используются в электромобилях?

Система осевого электрического привода e-axle объединяет силовую электронику, электродвигатель и трансмиссию в одно устройство. Таким образом, новый электрический силовой агрегат обходится без использования толстых и дорогих медных соединительных кабелей. Систему охлаждения можно упростить. Нет необходимости в дополнительных передающих элементах трансмиссии. Все это уменьшает стоимость электрической установки и повышает ее эффективность. Расположение трансмиссии рядом с двигателем позволяет сэкономить ценное компоновочное пространство — важный фактор в автомобилестроении.

Какое влияние Bosch оказывает на развитие электромобильности?

На сегодняшний день по всему миру ездит более 500 000 электрокаров и гибридных автомобилей, которые оснащены компонентами Bosch. Чтобы осуществить прорыв в сфере электромобильности, компания ежегодно инвестирует в это направление приблизительно 400 млн евро. На данный момент Bosch уже выиграл более 30 заказов в области электромобильности от автопроизводителей.

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