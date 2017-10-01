В первый день октября, приблизительно в 15.50 на первом километре автодороги «Германишки-Переганцы-Новиянка» в Вороновском районе произошло смертельное ДТП. Об этом говорится на сайте ГАИ Гродненской области .





Водитель — мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем «Лэнд-Ровер Дискавери» неправильно выбрал скорость движения, в результате чего не справился с управлением, выехал в кювет и опрокинулся, говорится в сообщении.





В результате происшествия на месте погиб водитель автомобиля, а так же один из пассажиров — молодой человек 1992 года рождения. Всего в машине на момент ДТП находилось шестеро человек. Четверых пассажиров с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, после осмотра врачами один из них был отпущен домой.





По предварительной информации никто из компании молодых людей пристёгнут не был, так как в результате ДТП всех находившихся в салоне людей выбросило из автомобиля.

На данный момент по факту ДТП проводится проверка. Экспертиза установит — был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения.



