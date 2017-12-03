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Задержан водитель грузовика, который сбил насмерть 11-летнюю девочку в Минске
03.12.2017 17:15 — Новости Авто | Tut.by
Задержан водитель грузовика, который сбил насмерть 11-летнюю девочку в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.
Водитель — 55-летний мужчина — задержан и водворен в изолятор временного содержания. «С подозреваемым работают следователи. В ходе расследования уголовного дела выясняются существенные обстоятельства — в том числе допуск автомобиля к участию в дорожном движении и водителя к управлению транспортным средством, — сказала Марина Дранькова. — Специалисты центрального аппарата Госкомитета судебных экспертиз приступили к производству автотехнической экспертизы для исследования технического состояния грузовика, включая работоспособность и исправность тормозной системы».
Как сообщалось, авария
Управлением СК по городу Минску было возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 317 (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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С подозреваемым работают следователи. В ходе расследования уголовного дела выясняются существенные обстоятельства - в том числе допуск автомобиля к участию в...
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