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В Бресте увеличилось количество автобусов, где проезд можно оплатить через приложение
03.03.2018 10:43 — Новости Авто | Tut.by
Оплатить проезд через мобильное приложение теперь можно в автобусах под номером «12». На очереди еще два маршрута,
Скоро оплатить проезд в общественном транспорте при помощи приложения Tix можно будет в городских автобусах, следующих по маршрутам № 19 и № 30. Уже около месяца возможность воспользоваться этой услугой есть у пассажиров автобусов № 7 и № 16.
Напомним, 1 февраля КТУП «Брестгортранс»
Скачать приложение для операционной системы Android можно совершенно бесплатно в Play Market. На данный момент приложение скачали около 1 тысячи человек.
Поэтапно система заработает на всех маршрутах, в том числе троллейбусных.
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Скоро оплатить проезд в общественном транспорте при помощи приложения Tix можно будет в городских автобусах, следующих по маршрутам № 19 и № 30.
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