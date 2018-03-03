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В Бресте увеличилось количество автобусов, где проезд можно оплатить через приложение

03.03.2018 10:43 — Новости Авто | Tut.by  
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Оплатить проезд через мобильное приложение теперь можно в автобусах под номером «12». На очереди еще два маршрута, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на КТУП «Брестгортранс».


Фото: Вечерний Брест

Скоро оплатить проезд в общественном транспорте при помощи приложения Tix можно будет в городских автобусах, следующих по маршрутам № 19 и № 30. Уже около месяца возможность воспользоваться этой услугой есть у пассажиров автобусов № 7 и № 16.

Напомним, 1 февраля КТУП «Брестгортранс» запустил приложение Tix, при помощи которого можно оплачивать проезд в общественном транспорте Бреста.

Скачать приложение для операционной системы Android можно совершенно бесплатно в Play Market. На данный момент приложение скачали около 1 тысячи человек.

Поэтапно система заработает на всех маршрутах, в том числе троллейбусных.

 
Теги: Брест
 
 
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