5 советов для тех, кто хочет сменить работу

Вы ненавидите свою работу, но не знаете, как быть? Эксперты издательства МИФ подобрали советы из книг, авторы которых успешно преодолели преграды на пути к мечте. Попробуйте и вы.



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1. Отдохните

Первое, что вам необходимо сделать - это сменить окружающую обстановку хотя бы на короткое время. Если ваша среда обитания слишком загромождена и вы ощущаете негативный эффект от этого, то прогуляйтесь по округе, пойдите в парк, прокатитесь на автомобиле. Если вы на работе, попробуйте переместиться в более спокойное помещение с упорядоченной обстановкой, например в свободную комнату для совещаний.

Это поможет вам привести мысли в порядок и с правильной стороны посмотреть на сложившуюся ситуацию. Ведь вполне возможно, что вы просто устали и вам нужен перерыв.

2. Найдите то, что вас зажигает

Если вы всё же решили сменить работу, но не знаете, в какую сферу податься, то подумайте о своём предназначении. Для этого можно ответить на следующие вопросы:

Чем вы любили заниматься в детстве?

Если бы у вас был один день, чтобы реализовать идею, действие или проект, какие первые три мысли приходят вам в голову?

Что вы делаете не из-за денег, а просто потому что вам нравится?

Иногда вы завидуете делу, которым занимается ваш друг. Что это за дело?

Чем вы занимаетесь, когда прокрастинируете?

Постарайтесь искать не мифическое любимое дело, а то, что вам уже нравится.

3. Разберитесь со своими страхами

Самое большое препятствие, с которым сталкивается каждый, кто хочет бросить нелюбимую работу — это наши страхи. А что, если не получится? А где я возьму деньги? А если я все равно буду несчастен? Пора встретиться с ними лицом к лицу и выяснить отношения раз и навсегда.

Выделите десять минут и запишите все свои страхи. Что плохого случится, если вы начнёте осуществлять вашу мечту? Чего вы боитесь, и что вас останавливает? Перечислите все самые плохие варианты и сюжеты, где все над вами смеются и перестают общаться. Не думайте, просто пишите. Список может быть очень длинным.

Изучите каждый страх из вашего списка. Откуда он взялся? Насколько он реален? Стоит ли его учитывать и позволять влиять на вашу жизнь?

Теперь рядом со страхами пропишите один метод, как уменьшить их влияние. Либо просто зачеркните, если хотите. Разберитесь с каждым страхом до конца.

4. Не прекращайте обучение

Если вы решили сменить свою профессиональную деятельность, то запланируйте постоянное расширение горизонтов своих знаний. Обучайтесь. Речь не обязательно о дипломе хорошего вуза. Скорее, это постоянный рост в тех сферах, которые для вас важны. Читайте книги, ходите на семинары, знакомьтесь с новыми людьми, посещайте кружки по интересам.

Знания — это «пища для ума». Когда ум начинает голодать, то, во‑первых, мы «тянем» в наш мозг всякую грязь; во‑вторых, мы истощаемся и становимся чуть менее счастливыми. А ведь мы меняемся для того, чтобы стать счастливее, верно?

5. Действуйте прямо сейчас!

Мы живем не в кризисе, а в неопределённом, непредсказуемом мире. Поэтому не нужно ждать лучших времен и окончания кризисов, чтобы начать делать то, что вы хотите. Это не повод откладывать. Тем более, что лучшие времена могут и не настать. Вы не отвечаете за внешние неуправляемые обстоятельства.

Вы отвечаете за себя, за свою жизнь — и это единственная область, которую можно контролировать и на которую можно влиять.

Просто ждать, что всё будет хорошо, недостаточно. Дежурный оптимизм без действий не сработает. Принимайтесь за работу!