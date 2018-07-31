Стантрайдинг в Беларуси, как секс в СССР. Его вроде как нет, но он есть, как и люди, которые любят им заниматься. Дима Труханович из деревни Озерница, Лунинецкого района — один из них. Он — действующий чемпион России по стантрайдингу, который по итогам прошлого года входит в десятку лучших спортсменов мира. В отличие от своих именитых конкурентов у него нет спортивной базы или крупных спонсорских контрактов. Есть только ДОСААФ, помогающий выходить после соревнований хотя бы «в ноль», а еще дядя Игорь, который пускает к себе на парковку клубничного рынка потренироваться. Может, и стоило бы послушать родителей да завязать с опасным спортом, но есть одна проблема. Дима очень хочет стать лучшим стантрайдером в мире.





Мотоцикл для полешука — это как конь для монгола. Только юного жителя полесской деревни отлучат от мамкиной груди, как обязательно найдется условный дед Федор со старым советским Ижом в сарае, который вопреки здравому смыслу и наставлениям ГАИ посадит внучка на бак и прокатит по двору. Здесь «четкость» пацана измеряется не лайками в инстаграме, а количеством кубиков в движке. Хорошо это или плохо — тема для отдельных дебатов. Ясно одно. Если ты не гонял на Яве по разбитой гравийке на дискотеку в соседнюю деревню, то сельской жизни ты не нюхал. Точка.

Стантрайдинг — это трюковая езда на мотоцикле. Свое название экстремальное направление мотоспорта получило от английских слов — stunt («трюк») и ride («езда»).

С Димой Трухановичем мы встречаемся на клубничном рынке в агрогородке Дворец, это примерно в пяти километрах от его деревни Озерница. Во второй половине июля, когда ягодный сезон подошел к концу, во Дворце наступает dolce vita. Время спокойствия, умиротворения, дзена и тишины в ожидании новой клубничной войны. На местном рынке, где в июне было не протолкнуться, сейчас пусто.





Дима подъезжает ближе к вечеру. Директор точки, местный предприниматель Игорь Прокопович, разрешает парню бесплатно тренироваться на просторной площадке, когда она не забита фурами и бусами. Дима приехал после работы. Это вечером он стантрайдер, мастер трюковой езды на мотоцикле, а днем — диспетчер в логистической компании. Первое правило бойцовского клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе — долгое время и для него было заповедью, не хотел волновать родителей. Мама с папой об увлечении сына узнали случайно через полгода его активной спортивной жизни.

— Родители полтора года не знали, что я тренируюсь — я прятался. Узнали о том, что я занимаюсь стантрайдингом уже когда я начал светиться на различных мероприятиях, — объяснил собеседник.

Дима паркует свой бус в дальнем углу площадки, открывает задние двери и выкатывает на асфальт Kawasaki 636 в желто-черной пиксельной окраске, которую ласково называет «ниндзя». Покупал в штатах, переоборудовал сам. Дима сел на мотоцикл в 12 лет. По доброй полесской традиции первым железным конем парня стала дедовская Ява.

О стантрайдинге он узнал четыре года назад: пришел с девушкой на матч по мотоболу и увидел показательное выступление райдеров из Минска.

Два года парень присматривался к стантрайдингу и искал свой первый мотоцикл.

— А потом расстался с той девушкой и начал заниматься спортом, — рассказал райдер.

Первое время Дима пытался тренироваться сам, но понял, что без помощи единомышленников не обойтись, поэтому парень ездил к стантрайдерам команды FSB в Минск.

— Они основатели стантрайдинга в Беларуси. С ними начинал и тренируюсь до сих пор, — говорит собеседник.

11 августа исполнится ровно 4 года, как Дима в стантрайдинге.





«Хулиганом называют, а не спортсменом»

Первые серьезные успехи пришли в 2015 году. Дима занял третье место на турнире в Санкт-Петербурге. Через год на том же первенстве он уже был победителем, а еще вошел в топ-5 спортсменов на чемпионате в Польше.

Самым плодотворным годом в карьере был 2017-й. Парень стал чемпионом России по стантрайдингу, выиграл открытый чемпионат Украины и занял седьмое место на турнире во Франции, где собрались лучшие райдеры со всего мира.

После крупных побед, Диме предложили двухгодичный контракт в Китае. Райдеру обещали апартаменты, полный пансион, официальную зарплату взамен на выступления два раза в день: утром и вечером. Парень уезжать из страны отказался:

— Хорошо, если бы такая работа здесь была. А в Китай ехать не хочу, — поделился Дима.





В 2017-м Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта признала Диму лучшим спортсменом года. Это звание парень воспринял с иронией. Несмотря на то, что стантрайдинг в 2017 был признан официальным видом спорта в Европе, в Беларуси статус этой дисциплины все еще официально не закреплен.

— В Беларуси нет такого спорта. Все думают, что я хулиган. Бабушки с дедушкой тут только ругаются на меня, хулиганом называют, а не спортсменом, — объяснил собеседник.

«Если получу еще одну серьезную травму, то из спорта уйду»

Нынешний сезон дается спортсмену тяжело. Сначала Дима вошел в пятерку сильнейших на турнире в Италии, но в апреле получил травму ноги и несколько месяцев проходил в гипсе. О том, чтобы подтвердить звание чемпиона России в этом году, пришлось забыть. Едва парню разрешили снять гипс, как он вернулся к тренировкам.