ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дима и "ниндзя". Как парень из полесской деревни хочет стать лучшим стантрайдером в мире

01.08.2018 15:50 — Новости Авто | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Стантрайдинг в Беларуси, как секс в СССР. Его вроде как нет, но он есть, как и люди, которые любят им заниматься. Дима Труханович из деревни Озерница, Лунинецкого района — один из них. Он — действующий чемпион России по стантрайдингу, который по итогам прошлого года входит в десятку лучших спортсменов мира. В отличие от своих именитых конкурентов у него нет спортивной базы или крупных спонсорских контрактов. Есть только ДОСААФ, помогающий выходить после соревнований хотя бы «в ноль», а еще дядя Игорь, который пускает к себе на парковку клубничного рынка потренироваться. Может, и стоило бы послушать родителей да завязать с опасным спортом, но есть одна проблема. Дима очень хочет стать лучшим стантрайдером в мире.


Мотоцикл для полешука — это как конь для монгола. Только юного жителя полесской деревни отлучат от мамкиной груди, как обязательно найдется условный дед Федор со старым советским Ижом в сарае, который вопреки здравому смыслу и наставлениям ГАИ посадит внучка на бак и прокатит по двору. Здесь «четкость» пацана измеряется не лайками в инстаграме, а количеством кубиков в движке. Хорошо это или плохо — тема для отдельных дебатов. Ясно одно. Если ты не гонял на Яве по разбитой гравийке на дискотеку в соседнюю деревню, то сельской жизни ты не нюхал. Точка.

Стантрайдинг — это трюковая езда на мотоцикле. Свое название экстремальное направление мотоспорта получило от английских слов — stunt («трюк») и ride («езда»).

С Димой Трухановичем мы встречаемся на клубничном рынке в агрогородке Дворец, это примерно в пяти километрах от его деревни Озерница. Во второй половине июля, когда ягодный сезон подошел к концу, во Дворце наступает dolce vita. Время спокойствия, умиротворения, дзена и тишины в ожидании новой клубничной войны. На местном рынке, где в июне было не протолкнуться, сейчас пусто.


Дима подъезжает ближе к вечеру. Директор точки, местный предприниматель Игорь Прокопович, разрешает парню бесплатно тренироваться на просторной площадке, когда она не забита фурами и бусами. Дима приехал после работы. Это вечером он стантрайдер, мастер трюковой езды на мотоцикле, а днем — диспетчер в логистической компании. Первое правило бойцовского клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе — долгое время и для него было заповедью, не хотел волновать родителей. Мама с папой об увлечении сына узнали случайно через полгода его активной спортивной жизни.

— Родители полтора года не знали, что я тренируюсь — я прятался. Узнали о том, что я занимаюсь стантрайдингом уже когда я начал светиться на различных мероприятиях, — объяснил собеседник.

Дима паркует свой бус в дальнем углу площадки, открывает задние двери и выкатывает на асфальт Kawasaki 636 в желто-черной пиксельной окраске, которую ласково называет «ниндзя». Покупал в штатах, переоборудовал сам. Дима сел на мотоцикл в 12 лет. По доброй полесской традиции первым железным конем парня стала дедовская Ява.

О стантрайдинге он узнал четыре года назад: пришел с девушкой на матч по мотоболу и увидел показательное выступление райдеров из Минска.


Два года парень присматривался к стантрайдингу и искал свой первый мотоцикл.

— А потом расстался с той девушкой и начал заниматься спортом, — рассказал райдер.

Первое время Дима пытался тренироваться сам, но понял, что без помощи единомышленников не обойтись, поэтому парень ездил к стантрайдерам команды FSB в Минск.

— Они основатели стантрайдинга в Беларуси. С ними начинал и тренируюсь до сих пор, — говорит собеседник.

11 августа исполнится ровно 4 года, как Дима в стантрайдинге.


«Хулиганом называют, а не спортсменом»

Первые серьезные успехи пришли в 2015 году. Дима занял третье место на турнире в Санкт-Петербурге. Через год на том же первенстве он уже был победителем, а еще вошел в топ-5 спортсменов на чемпионате в Польше.

Самым плодотворным годом в карьере был 2017-й. Парень стал чемпионом России по стантрайдингу, выиграл открытый чемпионат Украины и занял седьмое место на турнире во Франции, где собрались лучшие райдеры со всего мира.
После крупных побед, Диме предложили двухгодичный контракт в Китае. Райдеру обещали апартаменты, полный пансион, официальную зарплату взамен на выступления два раза в день: утром и вечером. Парень уезжать из страны отказался:

— Хорошо, если бы такая работа здесь была. А в Китай ехать не хочу, — поделился Дима.


В 2017-м Белорусская федерация мотоциклетных видов спорта признала Диму лучшим спортсменом года. Это звание парень воспринял с иронией. Несмотря на то, что стантрайдинг в 2017 был признан официальным видом спорта в Европе, в Беларуси статус этой дисциплины все еще официально не закреплен.

— В Беларуси нет такого спорта. Все думают, что я хулиган. Бабушки с дедушкой тут только ругаются на меня, хулиганом называют, а не спортсменом, — объяснил собеседник.

«Если получу еще одну серьезную травму, то из спорта уйду»

Нынешний сезон дается спортсмену тяжело. Сначала Дима вошел в пятерку сильнейших на турнире в Италии, но в апреле получил травму ноги и несколько месяцев проходил в гипсе. О том, чтобы подтвердить звание чемпиона России в этом году, пришлось забыть. Едва парню разрешили снять гипс, как он вернулся к тренировкам.

 

Цвет настроения желтый

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отличие от своих именитых конкурентов у него нет спортивной базы или крупных спонсорских контрактов. Есть только ДОСААФ, помогающий выходить после соревнований...
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Авто
  • Дима и "ниндзя". Как парень из полесской деревни хочет стать лучшим стантрайдером в мире 15:50, Tut.by
  • Все новости

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Авто)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика