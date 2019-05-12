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Эффектно и опасно: канадские энтузиасты установили в детский автомобиль двигатель от мотоцикла

13.05.2019 12:00 — Новости Авто | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Энтузиасты-механики из Канады оригинально «прокачали» детский автомобиль. Они взяли пластиковый корпус, установили в него двигатель от дерт-байка Honda CRF 450 и поставили все это на сварную стальную раму! В итоге получился настоящий монстр: маленькая розовая машинка развивает скорость в 60 километров в час и обладает очень неплохим внедорожным потенциалом. Правда, ездить на ней совсем не безопасно (зато выглядит это очень эффектно).

 
 
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