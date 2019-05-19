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Без зеркал и парктроников. В ЮАР мужчина мастерски выехал с парковки на телеге с ослами

20.05.2019 15:56 — Новости Авто | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ЮАР мужчина виртуозно выехал с парковки без помощи зеркал и «аварийки». Этого всего у него попросту не было, потому что транспорт мужчины — телега с ослами. Вряд ли вы видели что-либо подобное (и мы тоже).

 
 
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