Без зеркал и парктроников. В ЮАР мужчина мастерски выехал с парковки на телеге с ослами

Источник материала: Tut.by

В ЮАР мужчина виртуозно выехал с парковки без помощи зеркал и «аварийки». Этого всего у него попросту не было, потому что транспорт мужчины — телега с ослами. Вряд ли вы видели что-либо подобное (и мы тоже).