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Без зеркал и парктроников. В ЮАР мужчина мастерски выехал с парковки на телеге с ослами
20.05.2019 15:56 — Новости Авто | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В ЮАР мужчина виртуозно выехал с парковки без помощи зеркал и «аварийки». Этого всего у него попросту не было, потому что транспорт мужчины — телега с ослами. Вряд ли вы видели что-либо подобное (и мы тоже).
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Мужчина на телеге поднял настроение всем на парковке.
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