В минском аэропорту появилось объявление со «справедливой ценой» на такси

Источник материала: Tut.by

Пользователи соцсетей обратили внимание на объявление со «справедливой ценой» на такси, которое появилось в Национальном аэропорту Минск. В нем говорится, что поездка до города должна стоить 30 рублей.

Вчера заметил.

Наконец-то начали вешать такие объявления в аэропорту. pic.twitter.com/1Qh1R7VfQY — Dmitry Molokovich (@dima_molokovich) 16 июня 2019 г.

Похоже, объявление адресовано иностранцам — на нем есть перевод на английский язык, а сумма указана сразу в нескольких валютах. У официального перевозчика аэропорта проезд в любую точку города стоит именно столько — 30 рублей.

Пассажиры нередко жалуются на неожиданно высокие тарифы минских таксистов. К примеру, в мае минский таксист выставил пассажирке счет в 73 рубля за поездку в полтора километра. Еще одна история: таксометр насчитал пассажирке 81,9 рубля за проезд от улицы Бобруйской до станции метро «Борисовский тракт».