ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минском аэропорту появилось объявление со «справедливой ценой» на такси

16.06.2019 14:51 — Новости Авто | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пользователи соцсетей обратили внимание на объявление со «справедливой ценой» на такси, которое появилось в Национальном аэропорту Минск. В нем говорится, что поездка до города должна стоить 30 рублей.

Похоже, объявление адресовано иностранцам — на нем есть перевод на английский язык, а сумма указана сразу в нескольких валютах. У официального перевозчика аэропорта проезд в любую точку города стоит именно столько — 30 рублей.

Пассажиры нередко жалуются на неожиданно высокие тарифы минских таксистов. К примеру, в мае минский таксист выставил пассажирке счет в 73 рубля за поездку в полтора километра. Еще одна история: таксометр насчитал пассажирке 81,9 рубля за проезд от улицы Бобруйской до станции метро «Борисовский тракт».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У официального перевозчика аэропорта проезд в любую точку стоит именно столько.
 
Новости дня
Новости
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Авто
  • В минском аэропорту появилось объявление со «справедливой ценой» на такси 14:51, Tut.by
  • Все новости

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
16.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Авто)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика