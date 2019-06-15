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В минском аэропорту появилось объявление со «справедливой ценой» на такси
16.06.2019 14:51 — Новости Авто | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пользователи соцсетей обратили внимание на объявление со «справедливой ценой» на такси, которое появилось в Национальном аэропорту Минск. В нем говорится, что поездка до города должна стоить 30 рублей.
Похоже, объявление адресовано иностранцам — на нем есть перевод на английский язык, а сумма указана сразу в нескольких валютах. У официального перевозчика аэропорта проезд в любую точку города
Пассажиры нередко жалуются на неожиданно высокие тарифы минских таксистов. К примеру, в мае минский таксист
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У официального перевозчика аэропорта проезд в любую точку стоит именно столько.
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