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Ребенка спасло чудо: в Сингапуре мальчик попал под машину на глазах у матери и выжил

07.10.2019 13:51 — Новости Авто | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Опасное ДТП записал видеорегистратор в Сингапуре: ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного авто и попал под машину прямо на глазах у своей матери. Удивительно, но благодаря удачному стечению обстоятельств он не получил никаких травм. Видео в очередной раз напоминает о том, насколько важно следить за детьми, находясь возле дороги.

 
 
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  • Ребенка спасло чудо: в Сингапуре мальчик попал под машину на глазах у матери и выжил 13:51, Tut.by
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