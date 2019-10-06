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Ребенка спасло чудо: в Сингапуре мальчик попал под машину на глазах у матери и выжил
07.10.2019 13:51 — Новости Авто | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Опасное ДТП записал видеорегистратор в Сингапуре: ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованного авто и попал под машину прямо на глазах у своей матери. Удивительно, но благодаря удачному стечению обстоятельств он не получил никаких травм. Видео в очередной раз напоминает о том, насколько важно следить за детьми, находясь возле дороги.
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Опасное ДТП записал видеорегистратор.
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