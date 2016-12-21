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Оренбуржец перегнал в Сан-Франциско советский мотоцикл, чтобы подарить фронтмену Metallica

21.12.2016 10:47 — Новости Культуры | Tut.by  
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Житель Оренбурга Евгений Старостин проехал более 10 тысяч километров, чтобы сделать уникальный подарок своему кумиру. Он пригнал в Сан-Франциско и вручил вокалисту группы Metallica Джеймсу Хетфилду раритетный советский мотоцикл К-750, год выпуска которого совпадает с годом рождения рокера — 1963.


Группа «Metallica»

Подарок из России потряс Хетфилда, пишет Ria56.ru. Музыкант коллекционирует мотоциклы и автомобили, и можно быть уверенными, что редкий экземпляр станет жемчужиной в его гараже.

Легендарный К-750 восстановили в Оренбурге практически из груды металлолома, на это ушло почти восемь месяцев. «Самой большой сложностью было найти необходимые детали к мотоциклу. Что-то мы делали с нуля по чертежам, какие-то везли из Польши, какие-то из Ростова, везли из деревень, потому что найти не представлялось возможным. Из того, что было и стало, — это небо и земля. Мотоцикл собран до винтика. Каждая деталь здесь либо оригинальна, либо создана по чертежам», — рассказывал участник команды реставраторов механик Михаил Булгаков.

К-750, или, как его называли, «касик», начали выпускать на Киевском мотоциклетном заводе в 1958 году. В свое время он был популярен благодаря высокой проходимости. Выпускался до 1967 года.

«Найти такую модель оказалась неимоверно сложно. Отыскали мы его в Московской области, доставили в Оренбург транспортной компанией. Когда открыли груз, конечно, удивились, потому что перед нами была груда металлолома. Для меня это был дебют, я никогда не занимался ни восстановлением, ни реставрацией. А это именно советский тяжелый мотоцикл с коляской — редкая в наше время модель», — признается Евгений.

Подарок для звезды украсила уникальная аэрография в исполнении художника Рустама Нуржанова. Точно такой же рисунок нанесен на гитару Хетфилда. Из России в США груз доставили самолетом. Музыкант, с которым россиянин встретился перед очередным концертом, без колебаний сел в люльку и прокатился по улицам Сан-Франциско. А затем сам опробовал подарок.

 
 
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Житель Оренбурга Евгений Старостин проехал более 10 тысяч километров, чтобы сделать уникальный подарок своему кумиру. Он пригнал в Сан-Франциско и вручил вокалисту...

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