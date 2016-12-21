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Самые высокие люди в мире, бургеры в автоматах и запах "травки". Амстердам глазами экс-минчанки
21.12.2016 11:35 — Новости Культуры | Tut.by
Амстердам выбирают по разным причинам. Кто-то едет, чтобы увидеть оригиналы Ван Гога и Рембрандта, кто-то ищет легкие наркотики и свободную любовь, а кто-то мечтает покататься по каналам, которые пронизывают весь город, и побродить по цветочным рынкам. О секретах Амстердама в новом выпуске «Наших гидов» рассказала экс-минчанка Анна Сидорчик.
Анна переехала из Минска в Амстердам два года назад. В «городе грехов» девушка открыла видео-продакшн студию OatStudio — снимает ролики для продвижения малого бизнеса и частных клиентов.
1. Опишите свой город в одном предложении.
Невозможно не влюбиться.
2. Что делает город не похожим на все остальные?
Количество велосипедов (приравнивается к количеству населения), запах марихуаны (он повсюду), высокие люди (самая высокая нация в мире), наличие квартала красных фонарей.
3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города?
Есть такая нидерландская пословица: «Господь создал голландца, голландец — сушу». Так вот, количество отвоеванных земель у моря — повод для гордости. Если говорить о знаковых личностях, то это гениальные художники — Винсент Ван Гог и Рембрандт Харменс Ван Рейн.
4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?
Однозначно, день Короля (празднуется ежегодно 27 апреля — TUT.BY). Во-первых, в этот день любой желающий может продавать на улице все, что угодно. Во-вторых, в этот день не существует никаких границ и правил. Говорят, что полиции запрещено вмешиваться в происходящее. Это безумный праздник, когда народ пускается во все тяжкие. Оранжевое безумие. Национальное единение. Квинтэссенция здешних нравов.
5. Откуда открывается лучший вид на город?
Бары W, SkyLounge, Blue Amsterdam. Последний этаж Публичной библиотеки Амстердама (когда на улице тепло) или кафе в музее кино EYE.
6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?
Надпись «I Amsterdam», пряничные домики и каналы.
7. Уникальная городская фишка, которую можно назвать одним из символов города.
Крючки на крышах старых домов. Окна в голландских домах огромные, а двери — узкие, поэтому их использовали (да и продолжают использовать по сей день) для того, чтобы поднять в дом мебель и прочие крупногабаритные грузы.
8. Музей, который обязательно нужно посетить и главный экспонат, который нужно увидеть?
Музей Ван Гога — посмотреть на «Подсолнухи» и «Желтый дом».
9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу, или фонтан, в который все бросают монетку?
Бюст в квартале красных фонарей. Он находится прямо под ногами на выходе из церкви Oude Кerk.
10. Самое популярное место для отдыха и развлечений?
Помимо многочисленных музеев и баров, колоритным местом для досуга является креативное пространство De Hallen. Под крышей бывшего трамвайного депо можно найти магазины местных дизайнеров, кинотеатр, парикмахерскую, фудкорт, галереи, библиотеку и многое другое. Рекомендую тем, кто хочет погрузится в атмосферу современного Амстердама.
11. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?
По возможности постарайтесь избегать спальных районов: Osdorp, Slotervaart, Geuzenveld, Bos en Lommer и Bijlmer. Никаких достопримечательностей там нет. Из-за того, что там преобладают эмигранты, часто чувствуешь себя некомфортно, как будто находишься на чужой территории.
12. Расскажите, какое место в городе напоминает вам Беларусь?
В самом Амстердаме — ничего. Но, если перемещаться по Нидерландам, поля с пасущимися коровами и козами напоминают мне родину!
13. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?
Я бы порекомендовала отведать два местных десерта. Первый — стропвафли. Но их нужно есть правильно: положить вафельную пластинку поверх кружки, из которой «валит» пар, немного подождать (пар смягчит одну сторону вафли и растопит сироп внутри) и только после этого пробовать. Второй — нидерландский яблочный пирог (appeltaart). Самый вкусный в Brasserie de Joffers.
Также популярный крепкий напиток, предок английского джина — Jenever, который был придуманный одним голландским врачом.
14. Популярный местный уличный фастфуд?
Селедка! Самая лучшая возле цветочного рынка со стороны Koningsplein. И картошка фри (Vlaamse fries).
15. Места, где можно бюджетно поесть:
16. Что привезти друзьям в качестве сувенира?
Кусок сыра, вафли (именно голландские — Stroopwafel), букет тюльпанов или луковицы цветов, которые лучше всего купить в Amsterdam Tulip Museum (Prinsengracht 116).
17. Куда пойти на шопинг?
Район «9 улиц» (Negen Straatjes) — место с необычными дизайнерскими магазинами. Кстати, названия улиц посвящены животным (например, Волчья, Оленья или Медвежья улица), потому что в прошлом здесь были расположены мастерские по изготовлению шкур. Сам район довольно спокойный и очень красивый. Помимо шопинга, будет интересно побродить по улочками, выпить кофе на террасе и понаблюдать за местными жителями, проезжающими на велосипедах.
PC Hoofstraat — улица с бутиками рядом с музейной площадью. Kalverstraat — улица с брендами масс-маркета. De Bijenkorf — универмаг на площади Дам. Тут и одежда, и косметика, и предметы для дома, и многое-многое другое!
18. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?
18. Лучшее место для танцев?
В этом вопросе я не считаю себя экспертом, но на слуху два места: клуб в здании бывшей церкви — Paradiso (Weteringschans 6−8), и клуб в здании бывшей молочной фабрики — Melkweg (Lijnbaansgracht 234A), что в переводе означает «млечный путь».
19. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные:
20. Как бюджетно добраться до Амстердама?
Как альтернативу Belavia (минимальный тариф ~ 240 евро / 2,5 часа) можно рассматривать украинские авиалинии МАУ с пересадкой в Киеве (минимальный тариф ~ 150 евро / 5 часов).
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Минчанка Анна Сидорчик, уже два года как живущая в Амстердаме, рассказывает о "городе грехов" в новом выпуске "Наших гидов".
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