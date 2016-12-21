Амстердам выбирают по разным причинам. Кто-то едет, чтобы увидеть оригиналы Ван Гога и Рембрандта, кто-то ищет легкие наркотики и свободную любовь, а кто-то мечтает покататься по каналам, которые пронизывают весь город, и побродить по цветочным рынкам. О секретах Амстердама в новом выпуске «Наших гидов» рассказала экс-минчанка Анна Сидорчик.



Анна Сидорчик. Фото: facebook.com

Анна переехала из Минска в Амстердам два года назад. В «городе грехов» девушка открыла видео-продакшн студию OatStudio — снимает ролики для продвижения малого бизнеса и частных клиентов.

1. Опишите свой город в одном предложении.

Невозможно не влюбиться.

2. Что делает город не похожим на все остальные?

Количество велосипедов (приравнивается к количеству населения), запах марихуаны (он повсюду), высокие люди (самая высокая нация в мире), наличие квартала красных фонарей.

Фото опубликовано Kevin Flacher (@dub_bob) Дек 19 2016 в 1:48 PST

Фото опубликовано elenifre (@elenifre) Дек 17 2016 в 5:20 PST

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города?

Есть такая нидерландская пословица: «Господь создал голландца, голландец — сушу». Так вот, количество отвоеванных земель у моря — повод для гордости. Если говорить о знаковых личностях, то это гениальные художники — Винсент Ван Гог и Рембрандт Харменс Ван Рейн.

Фото опубликовано Ameer Osman (@ameerso93) Дек 18 2016 в 10:48 PST

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Однозначно, день Короля (празднуется ежегодно 27 апреля — TUT.BY). Во-первых, в этот день любой желающий может продавать на улице все, что угодно. Во-вторых, в этот день не существует никаких границ и правил. Говорят, что полиции запрещено вмешиваться в происходящее. Это безумный праздник, когда народ пускается во все тяжкие. Оранжевое безумие. Национальное единение. Квинтэссенция здешних нравов.

Фото опубликовано De Vaste Clique (@devasteclique) Июл 19 2016 в 1:17 PDT

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Бары W, SkyLounge, Blue Amsterdam. Последний этаж Публичной библиотеки Амстердама (когда на улице тепло) или кафе в музее кино EYE.

Фото опубликовано Ryan Loser (@lowz35) Окт 17 2016 в 1:59 PDT

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?

Надпись «I Amsterdam», пряничные домики и каналы.

Фото опубликовано Vício De Uma Estudante (@viciodeumaestudante) Дек 18 2016 в 8:27 PST

7. Уникальная городская фишка, которую можно назвать одним из символов города.

Крючки на крышах старых домов. Окна в голландских домах огромные, а двери — узкие, поэтому их использовали (да и продолжают использовать по сей день) для того, чтобы поднять в дом мебель и прочие крупногабаритные грузы.

8. Музей, который обязательно нужно посетить и главный экспонат, который нужно увидеть?

Музей Ван Гога — посмотреть на «Подсолнухи» и «Желтый дом».

Фото опубликовано pahala david (@pahala_david) Дек 19 2016 в 2:36 PST

9. Знаменитый памятник, которому нужно что-нибудь потереть на удачу, или фонтан, в который все бросают монетку?

Бюст в квартале красных фонарей. Он находится прямо под ногами на выходе из церкви Oude Кerk.

Фото опубликовано Nadya Shelepova (@nadya_shell) Сен 24 2016 в 10:49 PDT

10. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

Помимо многочисленных музеев и баров, колоритным местом для досуга является креативное пространство De Hallen. Под крышей бывшего трамвайного депо можно найти магазины местных дизайнеров, кинотеатр, парикмахерскую, фудкорт, галереи, библиотеку и многое другое. Рекомендую тем, кто хочет погрузится в атмосферу современного Амстердама.

Фото опубликовано Colorenco (@colorenco) Дек 7 2016 в 11:20 PST

Фото опубликовано Claire Menary | Photographer (@clairemenary) Июл 29 2016 в 3:36 PDT

11. В какой район города лучше не ходить туристам и почему?

По возможности постарайтесь избегать спальных районов: Osdorp, Slotervaart, Geuzenveld, Bos en Lommer и Bijlmer. Никаких достопримечательностей там нет. Из-за того, что там преобладают эмигранты, часто чувствуешь себя некомфортно, как будто находишься на чужой территории.

12. Расскажите, какое место в городе напоминает вам Беларусь?

В самом Амстердаме — ничего. Но, если перемещаться по Нидерландам, поля с пасущимися коровами и козами напоминают мне родину!

Видео опубликовано Jaydon Gibbs (@jaydon_gibbs) Дек 18 2016 в 3:03 PST

13. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?

Я бы порекомендовала отведать два местных десерта. Первый — стропвафли. Но их нужно есть правильно: положить вафельную пластинку поверх кружки, из которой «валит» пар, немного подождать (пар смягчит одну сторону вафли и растопит сироп внутри) и только после этого пробовать. Второй — нидерландский яблочный пирог (appeltaart). Самый вкусный в Brasserie de Joffers.

Также популярный крепкий напиток, предок английского джина — Jenever, который был придуманный одним голландским врачом.

Фото опубликовано Espai TE (@espaite) Дек 14 2016 в 11:59 PST

Фото опубликовано Rianne (@riannemilou) Дек 19 2016 в 12:00 PST

14. Популярный местный уличный фастфуд?

Селедка! Самая лучшая возле цветочного рынка со стороны Koningsplein. И картошка фри (Vlaamse fries).

Фото опубликовано Anastasia Anfinogenova (@anfistasia) Май 6 2016 в 12:32 PDT

15. Места, где можно бюджетно поесть:

LaPlace (находятся по двум адресам: Kalverstraat 203 и Oosterdokskade 143) — вкусная, органическая еда, свежие продукты, система самообслуживания, где можно самому регулировать размер порции.

FoodHallen (находится по адресу: Bellamyplein 51) — огромный фудкорт с различными кухнями по периметру и баром в центре. Тут можно найти все: от бургеров до устриц. Подходит тем, кто не может определиться, какую кухню предпочитает.

Smullers, FEBO — специальные автоматы с бургерами и крокетами. Забрасываешь монетки (1,5 — 3 евро), ячейка открывается — и ты можешь получить свой бургер. Расположены такие автоматы буквально по всему городу.

Фото опубликовано Romain Bernard (@romichb) Ноя 5 2016 в 6:10 PDT

Фото опубликовано FEBO (@febo.nl) Ноя 2 2014 в 8:05 PST

16. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Кусок сыра, вафли (именно голландские — Stroopwafel), букет тюльпанов или луковицы цветов, которые лучше всего купить в Amsterdam Tulip Museum (Prinsengracht 116).

Фото опубликовано francesca (@frxaaa) Дек 11 2016 в 8:10 PST

17. Куда пойти на шопинг?

Район «9 улиц» (Negen Straatjes) — место с необычными дизайнерскими магазинами. Кстати, названия улиц посвящены животным (например, Волчья, Оленья или Медвежья улица), потому что в прошлом здесь были расположены мастерские по изготовлению шкур. Сам район довольно спокойный и очень красивый. Помимо шопинга, будет интересно побродить по улочками, выпить кофе на террасе и понаблюдать за местными жителями, проезжающими на велосипедах.

PC Hoofstraat — улица с бутиками рядом с музейной площадью. Kalverstraat — улица с брендами масс-маркета. De Bijenkorf — универмаг на площади Дам. Тут и одежда, и косметика, и предметы для дома, и многое-многое другое!

Фото опубликовано Daelorian van der Kolk (@daelostylo) Дек 18 2016 в 10:17 PST

18. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?

iamsterdam.com — английский гайд по Амстердаму. minsk-amsterdam.com русский онлайн-путеводител. Следить за жизнью Амстердама можно по аккаунтам @polabur, @maeandmany, @dutchie, @meseptember.

Фото опубликовано Margot (@maeandmany) Ноя 12 2016 в 2:50 PST

Фото опубликовано Amsterdam •Dennis• Instagram (@dutchie) Дек 15 2016 в 12:53 PST

18. Лучшее место для танцев?

В этом вопросе я не считаю себя экспертом, но на слуху два места: клуб в здании бывшей церкви — Paradiso (Weteringschans 6−8), и клуб в здании бывшей молочной фабрики — Melkweg (Lijnbaansgracht 234A), что в переводе означает «млечный путь».

Фото опубликовано Marta Tarozzo (@martatarozzo) Дек 15 2016 в 3:03 PST

19. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные:

Самая распространенная сеть магазинов в Нидерландах — Albert Heijn. Часто в этих магазинах бывают скидки. Чтобы воспользоваться ими, при оплате нужно предъявить бонусную карту. Получить ее можно бесплатно в отделе, где продаются табачные изделия. На бутилированную воду тратиться не стоит — водопроводная вода в Амстердаме вполне пригодна для питья. Если хотите поездить по стране, покупайте проездной на день на поезд (trein dagkaart). Его можно найти в промтоварных или продуктовых магазинах Blokker, Kruidvat, Hema, Albert Heijn. Он дает право на проезд в любую точку Голландии в течение дня. Стоимость такого билета 14 — 18 евро.

20. Как бюджетно добраться до Амстердама?

Как альтернативу Belavia (минимальный тариф ~ 240 евро / 2,5 часа) можно рассматривать украинские авиалинии МАУ с пересадкой в Киеве (минимальный тариф ~ 150 евро / 5 часов).

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