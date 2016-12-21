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В Слуцке прошел первый фестиваль детских спектаклей "Сто одна кукла"

21.12.2016 11:29 — Новости Культуры | Tut.by  
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О безопасности — творчески. Первый фестиваль детских спектаклей «Сто одна кукла» прошел на Минщине. Инициатор творческого торжества — Минское областное управление МЧС.

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Видео: СТВ

На фестиваль в Слуцк свои постановки привезли кукольные театры из семи районов области, в том числе образцовые.

Сказочные персонажи в увлекательной форме рассказывали о жизненно важных правилах безопасности. Более трехсот юных зрителей не только наблюдали за действием, но принимали активное участие в конкурсах и отвечали на вопросы о безопасности.

 
 
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Инициатор творческого торжества - Минское областное управление МЧС.

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