Французская киноактриса Мишель Морган ушла из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщили родственники умершей, сообщает ТАСС .





Мишель Морган — одна из наиболее выдающихся актрис французского театра и кино ХХ века. На большом экране она дебютировала в 1935 году в фильме «Мадмуазель Моцарт», а настоящую славу ей принесла картина «Набережная туманов» режиссера Марселя Карне.

В общей сложности за свою кинокарьеру Морган сыграла более 60 киноролей и стала во Франции одной из общепризнанных легенд кинематографа. В послужном списке актрисы — премия Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль (1946 — она стала первой ее обладательницей), почетные премии «Сезар» (1992) и «Золотой лев» (1996), именная звезда на Аллее Славы в Голливуде. В 2014 году за особые заслуги перед французской культурой она была удостоена звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона.

«На протяжении полувека Морган была главной актрисой французского кино, — признал кинорежиссер Клод Лелуш, снявший ее в 1975 году в своей картине „Кот и мышь“. — Она навсегда останется звездой предвоенной, военной и послевоенной эпохи". Мишель Морган «унесла с собой великолепие эпохи, королевой которой она была». — прокомментировала уход актрисы Брижит Бардо. Партнерами Мишель по фильмам были также Жерар Филип и Ален Делон. Покинув кинематограф в восьмидесятых годах, актриса продолжала играть в театре и увлекалась живописью.

Актриса будет похоронена на кладбище Монпарнас. Там же покоится и ее супруг, выдающийся мэтр французской комедии Жерар Ури. Они встретились в 1958 году на съемочной площадке и с тех пор никогда не разлучались. Избранный в Академию изящных искусств, Ури попросил выгравировать на академической шпаге легендарную фразу о красивых глазах Мишель. Она пережила супруга на десять лет.