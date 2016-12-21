﻿ Умерла первая победительница Каннского фестиваля, "икона кинематографа" Мишель Морган. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Умерла первая победительница Каннского фестиваля, "икона кинематографа" Мишель Морган

21.12.2016 13:31 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Французская киноактриса Мишель Морган ушла из жизни в возрасте 96 лет. Об этом сообщили родственники умершей, сообщает ТАСС.


Мишель Морган — одна из наиболее выдающихся актрис французского театра и кино ХХ века. На большом экране она дебютировала в 1935 году в фильме «Мадмуазель Моцарт», а настоящую славу ей принесла картина «Набережная туманов» режиссера Марселя Карне.

В общей сложности за свою кинокарьеру Морган сыграла более 60 киноролей и стала во Франции одной из общепризнанных легенд кинематографа. В послужном списке актрисы — премия Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль (1946 — она стала первой ее обладательницей), почетные премии «Сезар» (1992) и «Золотой лев» (1996), именная звезда на Аллее Славы в Голливуде. В 2014 году за особые заслуги перед французской культурой она была удостоена звания кавалера Большого креста ордена Почетного легиона.

«На протяжении полувека Морган была главной актрисой французского кино, — признал кинорежиссер Клод Лелуш, снявший ее в 1975 году в своей картине „Кот и мышь“. — Она навсегда останется звездой предвоенной, военной и послевоенной эпохи". Мишель Морган «унесла с собой великолепие эпохи, королевой которой она была». — прокомментировала уход актрисы Брижит Бардо. Партнерами Мишель по фильмам были также Жерар Филип и Ален Делон. Покинув кинематограф в восьмидесятых годах, актриса продолжала играть в театре и увлекалась живописью.

Актриса будет похоронена на кладбище Монпарнас. Там же покоится и ее супруг, выдающийся мэтр французской комедии Жерар Ури. Они встретились в 1958 году на съемочной площадке и с тех пор никогда не разлучались. Избранный в Академию изящных искусств, Ури попросил выгравировать на академической шпаге легендарную фразу о красивых глазах Мишель. Она пережила супруга на десять лет.

 
 
Ссылка на источник 133
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общей сложности за свою кинокарьеру Морган сыграла более 60 киноролей и стала во Франции одной из общепризнанных легенд кинематографа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Матацыкл і прылада для чарак і бутэлькі. Майстар з-пад Гродна робіць канструкцыі з металу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика