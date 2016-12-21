﻿﻿ Петушок и кролик в главной роли: в Светлогорске прошли эко-утренники. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Петушок и кролик в главной роли: в Светлогорске прошли эко-утренники

21.12.2016 — Новости Культуры | Светлагорскiя Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Петушок и кролик в главной роли: в Светлогорске прошли эко-утренники

Программу Светлогорских предновогодних мероприятий украсили довольно необычные праздники. В Детском клубе «Индиго» прошли эко-утренники, главными гостями (не в обиду Дедушке Морозу и Снегурочке) которых стали … петушок и кролик. Кто сомневается, что понял не совсем правильно, уточним: в мероприятии участвовали не игрушки, а самые что ни на есть настоящие животные.


Петушок и кролик в главной роли: в Светлогорске прошли эко-утренники

Малыши смогли не только полюбоваться и сфотографироваться с необычными гостями. На эко-утреннике детки с удовольствием покормили петушка и «поселили» его в вольер, сделали «укладку» белоснежному пушистому кролику.


Петушок и кролик в главной роли: в Светлогорске прошли эко-утренники


Петушок и кролик в главной роли: в Светлогорске прошли эко-утренники

Еще одной героиней праздника, удостоившейся огромного количества восхищенных комплиментов от малышей и их родителей, стала новогодняя елка.


Петушок и кролик в главной роли: в Светлогорске прошли эко-утренники

Это новогоднее деревце очень гармонично вписалось в формат эко-утренника. Литая искусственная елочка была изготовлена из полиэтилена высокой плотности. Сегодня такое новогоднее деревце считается одним из наиболее экологически удачных решений для тех, кто в силу определенных обстоятельств отказывается от использования натуральных елей. Новогодняя красавица порадовала малышей своими мягкими иголочками, а мамы деток-аллергиков на этом празднике смогли вздохнуть с облегчением: искусственная елка не вызывает приступов этой неприятной болезни.


Петушок и кролик в главной роли: в Светлогорске прошли эко-утренники

Петушок и кролик в главной роли: в Светлогорске прошли эко-утренники

Судя по афишам утренников, подготовленных различными образовательными учреждениями Беларуси, Светлогорский праздник стал одним из немногих, а может, и вовсе единственным для нашей страны мероприятием такого формата. Подробнее о прошедшем утреннике вы сможете прочесть в одном из ближайших выпусков «СН».

Катерина БАХОРИНА

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Программу Светлогорских предновогодних мероприятий украсили довольно необычные праздники. В Детском клубе «Индиго» прошли эко-утренники, главными гостями (не в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Панда в Торонто подралась со снеговиком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика