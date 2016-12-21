



Программу Светлогорских предновогодних мероприятий украсили довольно необычные праздники. В Детском клубе «Индиго» прошли эко-утренники, главными гостями (не в обиду Дедушке Морозу и Снегурочке) которых стали … петушок и кролик. Кто сомневается, что понял не совсем правильно, уточним: в мероприятии участвовали не игрушки, а самые что ни на есть настоящие животные.







Малыши смогли не только полюбоваться и сфотографироваться с необычными гостями. На эко-утреннике детки с удовольствием покормили петушка и «поселили» его в вольер, сделали «укладку» белоснежному пушистому кролику.













Еще одной героиней праздника, удостоившейся огромного количества восхищенных комплиментов от малышей и их родителей, стала новогодняя елка.







Это новогоднее деревце очень гармонично вписалось в формат эко-утренника. Литая искусственная елочка была изготовлена из полиэтилена высокой плотности. Сегодня такое новогоднее деревце считается одним из наиболее экологически удачных решений для тех, кто в силу определенных обстоятельств отказывается от использования натуральных елей. Новогодняя красавица порадовала малышей своими мягкими иголочками, а мамы деток-аллергиков на этом празднике смогли вздохнуть с облегчением: искусственная елка не вызывает приступов этой неприятной болезни.











Судя по афишам утренников, подготовленных различными образовательными учреждениями Беларуси, Светлогорский праздник стал одним из немногих, а может, и вовсе единственным для нашей страны мероприятием такого формата. Подробнее о прошедшем утреннике вы сможете прочесть в одном из ближайших выпусков «СН».

Катерина БАХОРИНА