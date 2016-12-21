Народный артист РСФСР Вячеслав Шалевич скончался в Москве. Об этом ТАСС сообщил директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. Он отметил, что дата и место прощания станут известны позднее.



Вячеслав Шалевич. Фото: krpress.ru

Шалевича госпитализировали 3 декабря. Как сообщали СМИ, 1 декабря 82-летнему актеру стало плохо на сцене Вахтанговского театра. Ему вызвали скорую, врачи предложили госпитализацию, однако актер отказался, супруга увезла его домой.

Вячеслав Шалевич родился 27 мая 1934 г. в Москве. В 1958 г. окончил Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина (ныне — Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). В 1979 г. окончил в Москве Высшие режиссерские курсы при Государственном институте театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС, ныне — Российский университет театрального искусства — ГИТИС).

Был занят в спектаклях «Идиот» по роману Федора Достоевского, «Маленькие трагедии» по пьесам Александра Пушкина, «Живой труп» по пьесе Льва Толстого, «Иркутская история» по пьесе Алексея Арбузова, «Чайка» по пьесе Антона Чехова, «Конармия» по рассказам Исаака Бабеля, «Человек с ружьем» по пьесе Николая Погодина и др. Играл в знаменитых вахтанговских постановках, в числе которых «Принцесса Турандот», «Конармия», «Миллионерша», «Леший», «Чайка», «Без вины виноватые».

С 1998 по 2011 гг. являлся художественным руководителем Московского драматического театра им. Рубена Симонова. Одновременно, в 1998—2011 гг., Шалевич продолжал работать в Театре им. Евгения Вахтангова.

Среди режиссерских постановок Шалевича — «Тринадцатый председатель», «Али-баба и сорок разбойников» и «Брызги шампанского».

Кроме того, актер исполнил в общей сложности более 70 ролей в фильмах и сериалах. Дебютной для него стала роль офицера Алексея Швабрина в драме Владимира Каплуновского «Капитанская дочка». В дальнейшем он снимался в фильмах «Барьер неизвестности», «Виринея», «Шестое июля», «Красная площадь», «Город под липами», «Лекарство против страха», «Любовь немолодого человека», «Американский дедушка», «Против течения» и др.

К числу наиболее известных киноработ артиста относятся роль спортсмена Анатолия Дуганова в драме «Хоккеисты», бакенщика Григория в мелодраме «Три тополя на Плющихе», дипломата и разведчика Аллена Даллеса в сериале «17 мгновений весны».