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В Сахаре впервые за несколько десятков лет выпал снег

21.12.2016 21:58 — Новости Культуры | Tut.by  
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Местный фотограф запечатлел редкое для пустыни явление. Впервые за 37 лет в Сахаре выпал снег. Снимки растиражировали мировые СМИ.

Карим Бушетата из алжирского города Айн-Сефра сделал несколько снимков с видом Сахары в снегу. Правда, спустя сутки снег растаял. Последний раз снег в Сахаре видели в 1979 году. Летом температура воздуха в регионе достигает 40 °C, зимой может падать до нуля.






Фото: Karim Bouchetata/Geoff Robinson
 
 
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Местный фотограф сделал несколько снимков с видом Сахары в снегу. Правда, спустя сутки снег растаял.

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