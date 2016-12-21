Местный фотограф запечатлел редкое для пустыни явление. Впервые за 37 лет в Сахаре выпал снег. Снимки растиражировали мировые СМИ.

Карим Бушетата из алжирского города Айн-Сефра сделал несколько снимков с видом Сахары в снегу. Правда, спустя сутки снег растаял. Последний раз снег в Сахаре видели в 1979 году. Летом температура воздуха в регионе достигает 40 °C, зимой может падать до нуля.



















Фото: Karim Bouchetata/Geoff Robinson