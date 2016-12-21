



Елка, «приодетая» по последнему слову новогодней моды. Подарки, запакованные в яркие, блестящие «одежки». Красочное убранство дома и щедро заставленный праздничный стол, выдержанные в стиле лучших рождественских фильмов. Как Новый год встретишь, так и проведешь этому учит известная народная примета, которая сегодня воспринимается как строжайший закон. Покупая очередную шуршащую мишуру и затариваясь продуктами про запас мы уверены: если «вложиться» в празднование по-максимуму, достатка и счастья в семье несомненно прибавится. А что, если попробовать «запрограммировать» предстоящий год по-другому? Например, попробовать встретить праздник, не оставляя в магазинах лишних денег, не принося домой ненужных вещей и не подвергая ни себя, ни близких неоправданным рискам… Может, тогда и весь предстоящий год будет особенным?







Сегодня вместе с руководителем программы по экологически дружественному образу жизни Центра экологических решений Дарьей Чумаковой мы разберемся, как избежать ненужных предпраздничных трат и, сэкономив время и деньги, позаботиться о себе и об окружающем нас мире.

И вот она, нарядная…

Елка по праву считается одним из главных персонажей Нового года (да просят нас Дед Мороз и Снегурочка). Без нее не обойтись — да, впрочем, и не надо! Тем более, что наиболее выгодные со всех сторон варианты есть как у ценителей натуральных елей, так и у почитателей искусственных.

Конечно, если опираться только на экологическую точку зрения, лучше отдать предпочтение живой ели. Разумеется, приобретать ее стоит в санкционированных местах продаж: в лесхозах, на елочных базарах. А после праздников о дальнейшей судьбе живого деревца, радовавшего нас в новогодние дни, стоит позаботиться. Если планируется выбросить «отработавшую» свое хвою, то, как минимум, дерево нужно разрубить на части перед тем, как отправить его в мусорный контейнер.

— Но гораздо целесообразнее не выбрасывать ель, а вторично ее использовать: например, полученные дрова подойдут для растопки печей, костров, — отмечает Дарья Чумакова.

Еще один вариант наиболее правильной утилизации новогоднего деревца — возвращение его «домой»: измельченное дерево можно отнести в чащу леса, где оно подвергнется естественному разложению. Также — правда, этот способ требует предварительного уточнения у заинтересованных лиц — хвою можно завезти в зоопарк: в некоторых учреждениях такого плана она используется в качестве подстилки или корма для животных.