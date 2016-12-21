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Павел Латушко: Культура — один из лучших способов представить свою страну за рубежом и создать ее положительный имидж
22.12.2016 08:57 — Новости Культуры | БелаПАН
Минск, 22 декабря. Культура и искусство — один из лучших способов представить свою страну за рубежом и создать ее положительный имидж. Такое мнение высказал посол Беларуси во Франции Павел Латушко на открытии в Минске вечером 21 декабря масштабной международной выставки современного изобразительного искусства "От Лиссабона через Минск до Владивостока".
"Организаторы прогнозируют, что эту выставку посетят около 30 тысяч человек, и все они познакомятся с белорусским искусством. Это предпосылка для лучшего познания нас, предпосылка для того, чтобы приехать в Беларусь, посмотреть, что это за страна. Это и для бизнеса дополнительный стимул приехать сюда и заняться экономическими вопросами", — завершил он.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Павел Латушко: Культура — один из лучших способов представить свою страну за рубежом и создать ее положительный имидж
Минск, 22 декабря. Культура и искусство — один из лучших способов представить свою страну за рубежом и создать ее положительный имидж. Такое мнение высказал посол...
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