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Павел Латушко: Культура — один из лучших способов представить свою страну за рубежом и создать ее положительный имидж

22.12.2016 08:57 — Новости Культуры | БелаПАН  
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Минск, 22 декабря. Культура и искусство — один из лучших способов представить свою страну за рубежом и создать ее положительный имидж. Такое мнение высказал посол Беларуси во Франции Павел Латушко на открытии в Минске вечером 21 декабря масштабной международной выставки современного изобразительного искусства "От Лиссабона через Минск до Владивостока".

По его словам, только за 2016 год посольство Беларуси во Франции в 15 французских городах организовало 39 разнообразных культурных мероприятий. Он подчеркнул, что все они  прошли без бюджетной поддержки, только за средства спонсоров и меценатов. Лишь два из них были частично профинансированы МИД Беларуси.

"Буквально недавно наш детский балет школы "Вежновец" выступал в городах Леон и Клермонн-Ферран, — рассказал дипломат. — И это был переаншлаг. Я уверен, что эти выступления оставили очень хорошее впечатление от нашей страны".

Также он рассказал, что белорусских студентов с колядными песнями восторженно приветствовали на мероприятиях, приуроченных к открытию белорусского посольства в Мадриде.

"Зрители по завершении каждого из концертов аплодировали стоя, вызывали на бис. Поверьте, в западных странах это редкое явление", — подчеркнул дипломат.

Кроме того, добавил Латушко, белорусские православные иконы 17—18 веков неизвестных мастеров занимают почетное место рядом с работами знаменитого Эль Греко на выставке в Толедо (Испания).

"Организаторы прогнозируют, что эту выставку посетят около 30 тысяч человек, и все они познакомятся с белорусским искусством. Это предпосылка для лучшего познания нас, предпосылка для того, чтобы приехать в Беларусь, посмотреть, что это за страна. Это и для бизнеса дополнительный стимул приехать сюда и заняться экономическими вопросами", — завершил он.


Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 22 декабря. Культура и искусство — один из лучших способов представить свою страну за рубежом и создать ее положительный имидж. Такое мнение высказал посол...

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