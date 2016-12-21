Минск, 22 декабря. Культура и искусство — один из лучших способов представить свою страну за рубежом и создать ее положительный имидж. Такое мнение высказал посол Беларуси во Франции Павел Латушко на открытии в Минске вечером 21 декабря масштабной международной выставки современного изобразительного искусства "От Лиссабона через Минск до Владивостока".



По его словам, только за 2016 год посольство Беларуси во Франции в 15 французских городах организовало 39 разнообразных культурных мероприятий. Он подчеркнул, что все они прошли без бюджетной поддержки, только за средства спонсоров и меценатов. Лишь два из них были частично профинансированы МИД Беларуси.



"Буквально недавно наш детский балет школы "Вежновец" выступал в городах Леон и Клермонн-Ферран, — рассказал дипломат. — И это был переаншлаг. Я уверен, что эти выступления оставили очень хорошее впечатление от нашей страны".



Также он рассказал, что белорусских студентов с колядными песнями восторженно приветствовали на мероприятиях, приуроченных к открытию белорусского посольства в Мадриде.



"Зрители по завершении каждого из концертов аплодировали стоя, вызывали на бис. Поверьте, в западных странах это редкое явление", — подчеркнул дипломат.



Кроме того, добавил Латушко, белорусские православные иконы 17—18 веков неизвестных мастеров занимают почетное место рядом с работами знаменитого Эль Греко на выставке в Толедо (Испания).

"Организаторы прогнозируют, что эту выставку посетят около 30 тысяч человек, и все они познакомятся с белорусским искусством. Это предпосылка для лучшего познания нас, предпосылка для того, чтобы приехать в Беларусь, посмотреть, что это за страна. Это и для бизнеса дополнительный стимул приехать сюда и заняться экономическими вопросами", — завершил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Павел Латушко: Культура — один из лучших способов представить свою страну за рубежом и создать ее положительный имидж Минск, 22 декабря. Культура и искусство — один из лучших способов представить свою страну за рубежом и создать ее положительный имидж. Такое мнение высказал посол...

Ирина Турчина, БелаПАН.