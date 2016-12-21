Впервые с XVI века Ложе Воскресения будет доступно всем желающим. Об этом руководитель работ по реставрации в храме Гроба Господня Антония Марополу рассказала в интервью телеканалу РЕН ТВ.



Фото: holysepulchre.custodia.org

Верующие смогут видеть святыню через окошко сверху, которое собираются сделать в защитной плите реставраторы. Отмечается, что храм, несмотря на работы, уже открыт и служения на Гробе Господнем совершаются по расписанию.

Как рассказал телеканалу патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, главной трудностью, которую пришлось преодолеть перед началом реставрации, было получение согласия от всех шести христианских конфессий, совместно владеющих храмом.

«Решение о ремонте Святой Кувуклии было по благословению Божьему, и я не вижу в этом человеческой воли, а только волю Господа. В том, что Господь благословил сейчас начать ремонт», — добавил Феофил III, отвергая домыслы о том, что открыть Гроб Господень было святотатством.

27 октября сообщалось , что археологи впервые сняли мраморную плиту с погребального Ложа Христа, которая была установлена в 1555 году. По мнению ученых, вскрытие гробницы позволит выяснить, почему святая Елена, которая проводила раскопки в Иерусалиме в IV веке, решила, что эта гробница является местом захоронения Христа.

Гроб Господень заключен в эдикулу (Кувуклию) — купольную часовню из желто-розового мрамора. Существующая Кувуклия восстановлена в 1809—1810 годах по проекту греческого архитектора Николая Комина. Согласно Евангелию, в этой гробнице Иисус Христос был погребен после распятия, а на третий день воскрес.