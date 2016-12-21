Белозубый мужчина опус­тил стекло автомобиля и, не вылезая из-за руля, приглашающе помахал рукой. Блеснула столь редкая в наше время запонка на манжете.

— Пажалэйста, сами я не местные, — сказал мужчина скороговоркой. — Дэлали у вас ярмарку, едэм домой, отдаем остатка товара…

Неужели есть еще в Минске люди, которые ничтоже сумняшеся берут с крыла машины левый товар, будь то духи или набор кастрюль, и идут по стопам Масяни из мульт­фильма:«Мое дело подарок подарить, а ты уж сам решай, что с ним делать»? И это при том, что дефицита нет. В преддверии праздников распродажа едва ли не в каждом магазине. Мобильники забиты под завязку«террористическими» заявлениями белорусских фирм:«Скидка 22 %»,«Только у нас минус 25 % с цены». А в Интернете еще дешевле. Но я не люблю делать покупки по инету. От походов по магазинам получаешь удовольствие не меньшее, чем от походов в театр. Современных маркетов стало много, отпала необходимость ездить в литовскую столицу, чтобы бродить по тамошним«акрополисам».

В минувшую субботу я по­шла на экскурсию в торгово-развлекательный центр Galleria Minsk. Поглазев на самый большой в Европе светодиодный экран на фасаде, сообразила вдруг, что стою на том месте, где было неказис­тое общежитие БГУ из силикатного кирпича. Там еще сидел такой забавный вахтер… А сейчас внут­ри — Париж, хотя и не все бутики открыты. Думала, что большинство посетителей Galleria Minsk будут людьми лощеными, холостыми-неженатыми, ан нет, обычные, женатые, с детьми. Количество детских колясок просто зашкаливало. Преобладал также мой возраст, в нутриях и мохеровых шарфах. Жены вели мужей-пенсионеров в цокольный этаж, где разместился шикарный магазин относительно дешевого«Евроопта». Неважно, что они там покупали. Да просто на халяву дегус­тировали паштеты. Главное, им было хорошо и весело.

Не за покупками люди ходят, а за праздником!

Подарки имеют философию и психологию. Не надо уподобляться голливудским звездам, которые дарят своим возлюбленным банальные«бентли» и сумочки, расшитые камнями. Неожиданное всегда ценится дороже, чем ожидаемое. Даже к коробке конфет можно пришпилить что-то личное, например собственные стихи. Непушкин может приложить сертификат на покупку в приличном магазине на энную сумму, что тоже неплохо.

Есть один парадокс. Даритель испытывает приятное волнение, когда выбирает, прикидывает, как доставить удовольствие. Недаром говорят: даришь кому-то , а на самом деле — себе. А вот одариваемый часто разочарован: его ожидания не сбылись. В таком случае лучше выбирать подарок вместе. Пускай не получится сюрприза, зато эмоции будут зашкаливать. Если вместе не удается, то лучше всего… поговорить. По телефону или скайпу. И во время разговора вы про своего визави узнаете все. Если, к примеру, он много часов сидит за рулем(компьютером) , купите ему массажную накидку на сиденье или соответствующее кресло. А если она очень сентиментальна, попросите художника написать картину с котенком. Главное, в предновогодней суе­те и суматохе проникнуться чувством к человеку и подарить ему чудесную атмосферу. А будет ли она с бутылкой шампанского или с музыкальной шкатулкой, вы решите без меня.

Справка«ВМ»

К истории вопроса

Дары волхвов — самые первые подарки младенцу ­Иисусу. Восточные мудрецы увидели в нем«царя над людьми» и принесли золото, ладан и смирну. Американский писатель О. Генри сказал, что именно они завели моду делать рождественские подарки. Это прозвучало в его рассказе«Дары волхвов», опубликованном 110 лет назад. По сюжету накануне Рождества молодожены обнаруживают, что у них нет денег на подарки. И тогда жена втайне от мужа продает свои волосы и покупает ему дорогую цепочку для часов, а в это время муж продает часы, чтобы купить гребни для жены. Так что подлинные«дары волх­вов“ — это любовь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дары волхвов Личное отношение: апеллируйте либо к уму, либо к сердцу одариваемого. В первом случае это подарок полезный. Во втором — запоминающийся

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