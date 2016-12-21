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Орнитологи обнаружили в Беларуси три новых вида птиц

22.12.2016 12:55 — Новости Культуры | Tut.by  
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В нынешнем году специалисты Научно-пратического центра НАН Беларуси по биоресурсам нашли на территории Беларуси нетипичные для нашей страны виды пернатых, сообщает «СБ-Беларусь сегодня».


Кудрявый пеликан

Регистрация редких для наших широт птиц уже официально подтверждена Белорусской орнито-фаунистической комиссией.
— Самым необычным событием года было появление кудрявого пеликана, — рассказывает заведующая лабораторией орнитологии НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, кандидат биологических наук Ирина Самусенко. — Первыми его увидели рыбаки на Чигиринском водохранилище в Могилевской области. Они и переслали фото птицы орнитологам, которые распознали на нем представителя семейства пеликановых, ближайшее к Беларуси место зимовки которого расположено на побережье Черного моря. Вообще же эти птицы обитают на территориях от Южной Европы до Китая.
Новые виды чаек (средиземноморская и чайка-бургомистр) были обнаружены специалистами НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам под Минском — на полигоне бытовых отходов «Северный».


Чайка-бургомистр

Средиземноморская чайка
 
 
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В нынешнем году специалисты НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам нашли на территории Беларуси нетипичные для нашей страны виды пернатых.

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