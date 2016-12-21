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Орнитологи обнаружили в Беларуси три новых вида птиц
22.12.2016 12:55 — Новости Культуры | Tut.by
В нынешнем году специалисты Научно-пратического центра НАН Беларуси по биоресурсам нашли на территории Беларуси нетипичные для нашей страны виды пернатых, сообщает
Регистрация редких для наших широт птиц уже официально подтверждена Белорусской орнито-фаунистической комиссией.
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В нынешнем году специалисты НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам нашли на территории Беларуси нетипичные для нашей страны виды пернатых.
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