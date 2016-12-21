В Брестской области намерены возродить традицию народного кукольного театра батлейка, сообщила БЕЛТА заведующая отделом традиционной культуры областного общественно-культурного центра Лариса Быцко.



Фото: Лариса Быцко

Проект реализуется при поддержке общественного объединения любителей искусств «Тур» на базе агроусадьбы «Стулы» в Пружанском районе. Осенью здесь открылся культурно-образовательный центр «Сельский ренессанс». Сейчас в нем завершается подготовка к премьере рождественского спектакля в классических батлеечных традициях, которая состоится 24 декабря. В основу спектакля положена история о царе Ироде и рождении Иисуса Христа. Представление длится около получаса и сопровождается световыми и звуковыми эффектами.

Еще больший интерес представляет сама батлейка и ее персонажи. Деревянную трехуровневую композицию, символизирующую земную жизнь, пекло и рай, вырезал резчик из Кобринского района Вячеслав Доротько. Ее роспись в древних традициях выполнила пружанская мастерица Мария Кулецкая. Над персонажами поработали народные мастера из Каменца Анатолий Турков и Владимир Чиквин, Сергей Козел из Барановичей, Валерий Манцевич из Дрогичина и Александр Лазерко из Брестского района. Брестская мастерица Наталья Глевацкая сваляла из шерсти белоснежных овечек. Наталья Ермоцик из Березы — автор соломенных элементов батлейки. Свой вклад в проект внесли мастерицы Татьяна Зданевич, Татьяна Гладковская, Марина Марчук.

«Искусство древней батлейки сейчас пытаются возродить в разных уголках Беларуси. В Брестской области она есть пока только в Доме ремесел в деревне Русино Барановичского района. Наша отличается тем, что создана руками и талантом разных мастеров, у каждого из которых свой почерк и стиль. Батлейка от общества „Тур“ уже сама по себе является произведением искусства», — рассказала Лариса Быцко.

Кукольные представления в агроусадьбе «Стулы» планируется показывать в течение всего Колядного цикла — до 20-х чисел января. Кроме батлейки, зрителей ждут колядные угощения, мастер-классы по изготовлению сувениров, квест-игры по деревне Стойлы, в которой жил и творил народный мастер Беларуси Николай Тарасюк.