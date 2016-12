Британская писательница Джоан Роулинг работает над очередным романом. Об этом автор книг о Гарри Поттере заявила в своем Twitter.

Роулинг прокомментировала твит одной из подписчиц, которая спросила писательницу, собирается ли она выпускать новую книгу. «Я сейчас работаю над ней (буквально)», — отметила англичанка.