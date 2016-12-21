Группа Nuteki — одна из самых известных в Беларуси рок-команд. Участие в национальном отборе коллектив принимает уже в четвертый раз. Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев пообщался с солистом группы Михаилом Нокарашвили и спросил о белорусском языке, фанатах и секретах успеха на популярном европейском конкурсе.

Конкурсную композицию для отбора на "Евровидение" Михаил написал сам — позже работать над ней помогали и американские мастера, которые номинировались на "Грэмми".



© Sputnik / Виктор Толочко Александра Ткач: я боец, а не квашеная капуста

"Эта песня — об ориентирах. О том, что все стало каким-то серым, нет теперь во многом таких понятий, как правильное и неправильное. Что пропадают понятия чести, преданности, верности… Меня это очень тревожило, когда я путешествовал по миру и видел, как меняется общество. И в песни я обращаюсь к Богу — я вообще верующий человек. Обращаюсь с просьбой взять мое сердце и показать, что правильно, а что — нет", — поделился со Sputnik Михаил.

Выступят ли Nuteki с песней на белорусском?

Песня есть и на белорусском языке — она называется "Так кахаць". Текст для этой версии предложил белорусский музыкант Никита Найденов. По признанию Михаила, он сначала сомневался в необходимости перевода, но получив от Найденова припев, "загорелся" идеей.

"Для нас опыт пения на белорусском языке — достаточно новый. Дело в том, что на мой личный вкус не было чего-то на белорусском языке, что меня бы зацепило. Не хотелось бы петь просто так, для "галочки", если бы меня это не цепляло", — рассказал солист группы.

По словам Михаила, белорусскоязычная версия песни во многом получилась даже интереснее — так говорят и многие постоянные слушатели группы Nuteki. При этом, группа до сих пор не определилась до конца с тем, на каком языке песню исполнят на финале отбора "Евровидения" и, если повезет, — на самом конкурсе.



© Sputnik / Марина Серебрякова Солист группы Nuteki: наши слушатели постепенно меняются, как и мы сами

"Мы решаем все вместе, и пока нет конкретной концепции и решения по поводу языка. Возможно, часть песни мы исполним на белорусском, а часть — на английском", — сказал Михаил и добавил: возможно, подобное решение примут и при помощи слушателей путем голосования.

Кто меняется первым — фанаты или музыканты

Среди финалистов национального отбора на "Евровидение" этого года у группы Nuteki, пожалуй, самое активное сообщество фанатов. Удивительного здесь ничего нет: группа существует не первый год, активно гастролирует и пробивается за рубежом.

"Наши слушатели постепенно меняются, как и мы сами. Когда-то мы начинали как эмо-группа, и большинство людей зацепились нами тогда. Потом мы изменились, стали другими тренды, мы повзрослели, а некоторые из наших фанаток успели обзавестись детьми", — посмеялся Михаил.

Музыканты, по словам солиста группы, не хотели "врать себе". Nuteki занимались долго экспериментами — благодаря отсутствую обязательств перед лейблами группа могла искать себя и экспериментировать.

"Какие-то люди уходили от нас: им больше нравилось стандартное "тяжелое" звучание. Многие же пришли после выпуска EP "Дни — километры". Тогда я на концертах видел впервые 80% аудитории. Заметил и большую разницу в возрасте: раньше мне было 20, и на выступлениях были мои ровесники. Сейчас мне уже 27, а в залах больше тех, кому по 18-19 лет", — поделился Нокарашвили.

Многих из своих слушателей Nuteki "заработали" во время летнего тура по Беларуси — они выступали на городских праздниках, устраивали отдельные выступления.

"Есть большая аудитория, которая осталась с прошлых наших лет, и я им глубоко признателен. Это — наша армия, они верно поддерживают нас уже долгие годы. Но нужно постоянно освежать аудиторию, чтобы оставаться на плаву. Да и творчество не может быть одинаковым, постоянно что-то меняется в тебе — это ты и пытаешься отражать", — добавил собеседник Sputnik.

О "Евровидении" и секретах успеха

Для себя "Евровидение" Nuteki рассматривают как возможность показать себя, выйти на новый уровень и продолжить творческие эксперименты. По словам Михаила, главное — это быть услышанным и найти общий язык со слушателями.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 1:08 / 7.13Mb / ) Sputnik / Марина Серебрякова © Sputnik / Марина Серебрякова Интервью с группой Nuteki - о "Евровидении", белорусском языке и фанатах

"Проблема наша в том, что часто наши артисты на "Евровидении" не имели никакой концепции, а ориентировались только на то, нравится или нет. Единственное исключение — Дмитрий Колдун, который работал с профессионалами и понимал формат конкурса. Многие другие… Я еще не понимаю, где их гастроли, где альбомы — наших предыдущих исполнителей? Мне кажется, на "Евровидение" нужно отправлять тех, кто уже умеет работать с публикой, у кого есть харизма и опыт — так, чтобы от песни в дрожь бросало", — уверен солист группы Nuteki.

Нокарашвили уверен также: во многом важна единая концепция — чтобы работать слажено и в рамках одной идеи. Этого, по его мнению, многим белорусским музыкантам попросту не хватает.

Группа Nuteki поборется за право поехать на "Евровидение-2017" от Беларуси в рамках финала отбора 20 января. Победителя шоу определит профессиональное жюри и телезрители.