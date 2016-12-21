Жизнь корреспондента Sputnik Елены Васильевой в среду вечером разделилась на две половины: на кинопоказ комедии Курейчика "Partyzan-фильм" и предваряющий показ фуршет.

Фуршет

Фуршет длился полтора часа. То есть, столько же, сколько фильм, и возможно за счет своей протяженности во времени и пространстве (весь этаж кинотеатра Silver Screen) оставил в памяти корреспондента Sputnik впечатление сравнимо сильное. Продюсер Владимир Максимков радовался телеведущему Евгению Булке, уютным кружком с тарталетками в руках стояла "Арт-сядзіба", радовались за Курейчика ребята из киношколы Андрея Полупанова и сам Полупанов.

Фотографы вначале выискивали в толпе приглашенных на премьеру "ПартиZан-фильма" селебрети, а потом фотографировали уже всех подряд, потому что с большой долей вероятности почти всякий здесь был приглашенной звездой.

"Я не такой, я другой фотограф", — отчаянно отбивался от желающих попасть на страницы фотоотчетов фотокореспондент Sputnik.

В какой-то момент происходящее начало напоминать арт-пикник FSP, только вместо зон с активностями от разномастных компаний — активности от Курейчика.



© Sputnik / Елена Васильева На премьере фильма Курейчика "Partyzan-фильм"

Утомленные шампанским, гости разбредались по этажу, фотографировались друг с другом и с елочкой, украшенной тематически и по-партизански, проходили кастинг на роль в следующем фильме Курейчика и получали в награду бутафорские долларовые купюры.

Жизнерадостный Курейчик перемещался от одной активности к другой, а девочки, выдающие всякому входящему билет, негодовали — у режиссера оказалось столько друзей, что пришлось вносить в зал дополнительные стулья.

"На руках у Курейчика будете сидеть, раз Курейчик обещал "+1", — тихонько жаловалась одна из девушек, выдавая дополнительный билет чьему-то "+1".

Когда все расселись по местам, когда все слова благодарности сказал и сам Курейчик, и продюсер картины Дмитрий Фрига, и владелец студии аренды оборудования First Rental Сергей Якубовский, когда неотвратимо приближалось начало фильма, в зале появился Трамп. Курейчик, сняв фильм про чиновников, про перипетии кинопроизводства в Беларуси, вставив в сюжет прототипы "Беларусьфильма" и даже "Варгейминга", решил, что сыграл не на всех больных точках белоруса, потому что их Трамп бередит наши сердца не меньше нашего "Беларусьфильма". Не вставил Трампа в фильм — приведи Трампа в зал, и все будут счастливы.

Кино

Курейчик сразу предупредил: фильм для кинотеатров, все намеки на эстетство отброшены, авторы решили сделать хорошо и смешно массовому зрителю. Допустим, массовый зритель вряд ли получит особенное удовольствие от узнавания Александра Кулинковича в роли начальника охраны, но в чем-то, возможно, прозреет.

По итогам показа соцсети оживились, пробудились, принялись обсуждать белорусский кинематограф. Режиссер Влада Сенькова написала, что берет свои слова назад и что "спонсоры в Беларуси" все-таки есть — вся картина Курейчика снята без привлечения иностранного капитала. Кто-то просто выкладывал в сеть фото Курейчика и Трампа — как и в победу последнего, в торжество Курейчика над минкультом никто не верил.

В лучших эпизодах фильма Курейчик ерничает над чиновниками в целом и особенностями производства кино в Беларуси в частности. "Кто-то думает, что снимаем социальный ролик, кто-то — что репетируем парад, кто-то вообще не понимает, что происходит", — рассказывает в картине один из героев, описывая съемки фильма.

Беседуя с корреспондентом Sputnik Курейчик предупреждал, что если посмотреть на картину решат чиновники, результат им явно не понравится. Пожалуй, единственный представитель чиновничества, которого без страха можно было приглашать на премьеру, и тот с приставкой "экс" — эксдиректор "Киновидеопроката" Василий Коктыш, что Курейчик и сделал.

В этом году фильм будет соревноваться в прокате с российской картиной "Елки-5". Интересно, что сценарий к первым "Елкам" писал сам Курейчик. Если вы в любом случае запланировали на конец года поход на предновогоднюю комедию, то лучше нарушить традицию и посмотреть все же белорусскую. "ПартиZан-фильма" выйдет в прокат 29 декабря.