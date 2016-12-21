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На книжную ярмарку в Минск приедут британские писатели

22.12.2016 17:57 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Гостями книжной ярмарки в Минске станут британские писатели, однако их имена называть пока рано, сообщили Sputnik в посольстве Великобритании в Беларуси.

Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 8-12 февраля 2017 года в белорусской столице. Почетным гостем ее станет Великобритания — сейчас программу мероприятий еще разрабатывают.

"Конечно, приедут и британские писатели. Сейчас сложно назвать конкретные имена, идут переговоры", — сообщили Sputnik в британском посольстве.

Как планируется, программа стенда Великобритании на книжной ярмарке будет акцентирована на на трех основных тематиках: британский издательский бизнес, изучение английского языка и образовательные возможности Великобритании.

Гостям ярмарки расскажут про современную британскую литературу, изучение и преподавание английского языка, стипендии на обучение в королевстве и о многих других интересных темах.

 
Теги: Минск
 
 
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Великобритания станет почетным гостем на традиционной февральской книжной ярмарке.

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