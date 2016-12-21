

Инженерная служба ОАО “Коханово-Агро”, которую возглавляет Василий Цыбульский, считается одной из лучших в районе. Чистый, благоустроенный мехдвор, отапливаемая мастерская, где ремонтом техники и машин занимаются механизаторы.

На линейку готовности уже поставлены отремонтированные дискатор, пять культиваторов, два плуга и разбрасыватель минеральных удобрений. До конца года закончат ремонт почвообрабатывающей техники и приступят к ремонту посевных агрегатов. С февраля вплотную займутся ремонтом тракторов.

Весной все сразу не схватишь, считают механизаторы. Поэтому и ценят каждый рабочий день и час.

Мария ХМЕЛЮК.

НА СНИМКЕ: механизаторы Анатолий Шпитько и Александр Лагойский за ремонтом культиватора.

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