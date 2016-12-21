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Технике — готовность: кохановцы к весне готовятся сегодня
22.12.2016 13:22 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
На линейку готовности уже поставлены отремонтированные дискатор, пять культиваторов, два плуга и разбрасыватель минеральных удобрений. До конца года закончат ремонт почвообрабатывающей техники и приступят к ремонту посевных агрегатов. С февраля вплотную займутся ремонтом тракторов.
Весной все сразу не схватишь, считают механизаторы. Поэтому и ценят каждый рабочий день и час.
Мария ХМЕЛЮК.
НА СНИМКЕ: механизаторы Анатолий Шпитько и Александр Лагойский за ремонтом культиватора.
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