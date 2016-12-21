

Наступления зимы любители покататься на лыжах или коньках всегда ждут с нетерпением. К сожалению, в последние годы она практически не дает возможности насладиться активным зимним отдыхом в полной мере. Вот и на этот раз легкий морозец через пару дней сменился оттепелью, едва выпавший снег буквально на глазах сошел на нет.

Ждут зимы не на календаре, а за окном, чтобы подготовить объекты и открыть пункты проката инвентаря, и в физкультурно-спор-тивном клубе “Нива”.

— Как только установятся минусовые температуры, зальем ледовые площадки в Толочине и Коханово, подготовим лыжную трассу в Загородье, — говорит заместитель директора ФСК “Нива” Игорь Николаеня. — Причем желающие смогут воспользоваться и нашим инвентарем. Подготовлены для выдачи напрокат 40 пар коньков в спорткомплексе “Мелиоратор”, 20 — в горпоселковом “Пульсе”. В Загородье ждут своего часа 50 пар лыж, кроме того, есть небольшое их количество и в “Мелиораторе”. Так что в материально-техническом плане особых тревог нет — слово за погодой.

Пока же сторонникам здорового образа жизни приходится довольство-ваться занятиями физ- культурой в спортивных залах.

— И что вы можете предложить жителям района в этом плане?

— В “Мелиораторе” работают группы настольного тенниса и аэробики, желающие могут поиграть в баскетбол или волейбол. Есть аэробика и в кохановском “Пульсе”.

Кроме того, недавно в Толочине по улице Энгельса, 84 возобновились занятия в группе “Здоровье”, по средам организуем выезды в бассейн в агрогородок Замки Крупского района. Хочу обратить внимание, что для его посещения производится предварительная запись по телефону 3-17-46.

К слову, много интересного мы рады предложить и любителям совмещения активного и познавательного времяпрепровождения. В нашем туристско-информационном центре можно заказать экскурсионный тур по Беларуси и за ее пределами, билеты на различные проходящие в стране спортивные и культурно-развлекательные мероприятия, забронировать авиабилеты.

Дополнительную информацию по работе физкультурно-оздоровительных групп, а также предоставлению туристических услуг можно получить по телефону 3-18-01.

Игорь СНАРОВ.

Все новости

Другие статьи рубрики