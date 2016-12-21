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Зимний отдых: инвентарь готов — слово за погодой
22.12.2016 13:16 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына
Ждут зимы не на календаре, а за окном, чтобы подготовить объекты и открыть пункты проката инвентаря, и в физкультурно-спор-тивном клубе “Нива”.
— Как только установятся минусовые температуры, зальем ледовые площадки в Толочине и Коханово, подготовим лыжную трассу в Загородье, — говорит заместитель директора ФСК “Нива” Игорь Николаеня. — Причем желающие смогут воспользоваться и нашим инвентарем. Подготовлены для выдачи напрокат 40 пар коньков в спорткомплексе “Мелиоратор”, 20 — в горпоселковом “Пульсе”. В Загородье ждут своего часа 50 пар лыж, кроме того, есть небольшое их количество и в “Мелиораторе”. Так что в материально-техническом плане особых тревог нет — слово за погодой.
Пока же сторонникам здорового образа жизни приходится довольство-ваться занятиями физ- культурой в спортивных залах.
— И что вы можете предложить жителям района в этом плане?
— В “Мелиораторе” работают группы настольного тенниса и аэробики, желающие могут поиграть в баскетбол или волейбол. Есть аэробика и в кохановском “Пульсе”.
Кроме того, недавно в Толочине по улице Энгельса, 84 возобновились занятия в группе “Здоровье”, по средам организуем выезды в бассейн в агрогородок Замки Крупского района. Хочу обратить внимание, что для его посещения производится предварительная запись по телефону 3-17-46.
К слову, много интересного мы рады предложить и любителям совмещения активного и познавательного времяпрепровождения. В нашем туристско-информационном центре можно заказать экскурсионный тур по Беларуси и за ее пределами, билеты на различные проходящие в стране спортивные и культурно-развлекательные мероприятия, забронировать авиабилеты.
Дополнительную информацию по работе физкультурно-оздоровительных групп, а также предоставлению туристических услуг можно получить по телефону 3-18-01.
Игорь СНАРОВ.
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Наступления зимы любители покататься на лыжах или коньках всегда ждут с нетерпением. К сожалению, в последние годы она практически не дает возможности насладиться...
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