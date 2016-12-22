Новогодняя интерактивная игровая программа в этническом стиле. Дети и взрослые познакомятся с богом зимы Зюзей и научатся колядным обрядам и гаданиям. В программе также народные зимние забавы, силовые конкурсы с рубкой льда и поднятием булавы и персональная аудиенция у традиционных Деда Мороза и Снегурочки.
Новогодние мастер-классы для детей 5−14 лет, на которых они смогут подружиться с Трансформером и вместе с преподавателями научатся собирать и программировать своих роботов. Также участников ждут викторина, лотерея, розыгрыш призов и подарки.
Где: Кинотеатр «Красная звезда», вул. Социалистическая, 4
Когда: 23 декабря, 19.00
Гродненцы смогут на экране кинотеатра увидеть постановку Королевского национального театра с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллеров в главных ролях. Режиссер — Дэнни Бойл («На игле», «Миллионер из трущеб»).
Спектакль демонстрируется в записи, на английском языке с русскими субтитрами.
Рождественский блиц-турнир по шахматам
Где: Новый замок, ул. Замковая, 20
Когда: 24 декабря, 10.30
16 сильнейших игроков в блиц Гродненщины встретятся в турнире. Посетить его можно по входному билету на музейную экспозицию замка.
По задумке главного режиссера Олега Жюгжды на сцене встретятся уже полюбившиеся сказочные персонажи Аленушка и братец Иванушка, Кикимора, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. По сценарию добрые герои будут бороться с троллем, чтобы найти среди клонированных Снегурочек настоящую. Кроме этой фантастической истории ребята встретятся с Шариком и Матроскиным из Простоквашино, которые разыскивают затерявшееся приглашение для Деда Мороза. Кульминацией станет встреча со сказочным дедушкой.
«Рождественские сказки» — это новая традиция для жителей Гродно. Каждую субботу декабря, вечером, возле Замка, который находится внутри OldCity, известные люди Гродно читают детские сказки под музыкальное и световое оформление. Сказки уже читали популярные теле- и радиоведущие, а на этот раз гостем будет сам Дедушка Мороз. Это будет настоящая новогодняя шоу-программа!
В Рождество по григорианскому календарю в уютном кафе на берегу Немана пройдет детский праздник с мастер-классом от шеф-повара. Вход свободный, но строго по записи. Телефон для записи: +375−44−555−67−55.
Ханука и 25-летие возвращения синагоги
Где: Большая хоральная синагога, ул. Большая Троицкая, 59а
Когда: 25 декабря, 17.00
Совет Иудейской Религиозной Общины приглашает отметить вместе праздник Хануки и 25-летие возвращения синагоги гродненским евреям.
В программе: торжественное зажжение ханукального светильника, еврейская музыка, традиционные танцы и угощение, огненное шоу.
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