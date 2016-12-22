В рождественский уикенд гродненцы могут пойти с детьми на одно из множества праздничных мероприятий, увидеть спектакль с Бенедиктом Камбербэтчем или побывать в гостях на празднике Ханука в синагоге.

Где: база отдыха «Привал», рядом с д. Пышки Когда: 23−25 декабря, 10.00−16.00, 16.00−21.00

«Привал» приглашает на дневную детскую программу и вечернюю шоу-программу. Гостей ждет цирк-шапито, контактный зоопарк, катание на пони и хаски, игры и конкурсы, концерты кавер-бендов и многое другое.





Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 23−25 декабря, 10.00−18.00

Елочные игрушки и подарки, открытки и карнавальные маски, Деды Морозы, Снегурочки и другая праздничная атрибутика — благодаря всему этому вы узнаете, как в ХХ веке встречали праздники.





Где: Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы» Когда: 23−25 декабря, 11.00, 12.30, 14.00, 15.30

Новогодняя интерактивная игровая программа в этническом стиле. Дети и взрослые познакомятся с богом зимы Зюзей и научатся колядным обрядам и гаданиям. В программе также народные зимние забавы, силовые конкурсы с рубкой льда и поднятием булавы и персональная аудиенция у традиционных Деда Мороза и Снегурочки.



Фото: vk.com/maentak.grodnomk

Где: OldCity, ул. Дубко, 17 Когда: 23 декабря, 18.30

Новогодние мастер-классы для детей 5−14 лет, на которых они смогут подружиться с Трансформером и вместе с преподавателями научатся собирать и программировать своих роботов. Также участников ждут викторина, лотерея, розыгрыш призов и подарки.

Где: Кинотеатр «Красная звезда», вул. Социалистическая, 4 Когда: 23 декабря, 19.00

Гродненцы смогут на экране кинотеатра увидеть постановку Королевского национального театра с Бенедиктом Камбербэтчем и Джонни Ли Миллеров в главных ролях. Режиссер — Дэнни Бойл («На игле», «Миллионер из трущеб»).

Спектакль демонстрируется в записи, на английском языке с русскими субтитрами.



rutlib.com

Рождественский блиц-турнир по шахматам

Где: Новый замок, ул. Замковая, 20 Когда: 24 декабря, 10.30

16 сильнейших игроков в блиц Гродненщины встретятся в турнире. Посетить его можно по входному билету на музейную экспозицию замка.





Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1 Когда: 24−25 декабря, 11.00

По задумке главного режиссера Олега Жюгжды на сцене встретятся уже полюбившиеся сказочные персонажи Аленушка и братец Иванушка, Кикимора, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. По сценарию добрые герои будут бороться с троллем, чтобы найти среди клонированных Снегурочек настоящую. Кроме этой фантастической истории ребята встретятся с Шариком и Матроскиным из Простоквашино, которые разыскивают затерявшееся приглашение для Деда Мороза. Кульминацией станет встреча со сказочным дедушкой.



Фото: vk.com/grodnolyalka

Где: OldCity, ул. Дубко, 17 Когда: 24 декабря, 14.00

На зимних праздничных игротеках от магазина «Кубик» можно не только весело отдохнуть, но и познакомиться ближе с огромным ассортиментом настолок, а может даже подобрать себе или близким подарок.

Где: ТЦ OldCity, ул. Дубко, 17 Когда: 24 декабря, 18.00

«Рождественские сказки» — это новая традиция для жителей Гродно. Каждую субботу декабря, вечером, возле Замка, который находится внутри OldCity, известные люди Гродно читают детские сказки под музыкальное и световое оформление. Сказки уже читали популярные теле- и радиоведущие, а на этот раз гостем будет сам Дедушка Мороз. Это будет настоящая новогодняя шоу-программа!

Где: кафе «Веранда», ул. Подольная, 37 Когда: 25 декабря, 13.00

В Рождество по григорианскому календарю в уютном кафе на берегу Немана пройдет детский праздник с мастер-классом от шеф-повара. Вход свободный, но строго по записи. Телефон для записи: +375−44−555−67−55.





Ханука и 25-летие возвращения синагоги

Где: Большая хоральная синагога, ул. Большая Троицкая, 59а Когда: 25 декабря, 17.00

Совет Иудейской Религиозной Общины приглашает отметить вместе праздник Хануки и 25-летие возвращения синагоги гродненским евреям.

В программе: торжественное зажжение ханукального светильника, еврейская музыка, традиционные танцы и угощение, огненное шоу.



Фото: ap1.by