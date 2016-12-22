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Накануне католического Сочельника. Как празднуют Рождество в Беларуси
23.12.2016 10:07 — Новости Культуры | Tut.by
Долгожданная череда зимних праздников начнется уже вечером 24 декабря. С появлением первой звезды на небе католики сядут за стол, чтобы делить облаток и после идти на вечернюю службу, которую называют «Пастэркой». При этом у православных еще продолжается пост.
Какие традиции соблюдают в Беларуси, празднуя Рождество, когда отправляются колядовать с «зоркай» и в какие рождественские приметы верят белорусы, — об этом в нашем ролике.
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Какие традиции соблюдают в Беларуси, празднуя Рождество, когда отправляются колядовать с "зоркай" и в какие рождественские приметы верят белорусы, - об этом в нашем...
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