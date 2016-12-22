Земфира презентует третий концертный альбом «Маленький человек. Live» на выступлении в московском клубе Stadium, которое состоится 23 декабря в пятницу, сообщается на официальном сайте певицы.





В этот день альбом также появится в digital-версии на всех цифровых площадках. Получить CD-диск можно будет только на концерте в Stadium, поскольку он выйдет ограниченным тиражом и станет подарком для каждого, кто приобретет билет.

Концертные записи, сделанные в «Олимпийском», легли в основу нового live-альбома «Маленький человек. Live». В зарубежной части турне концертный сет-лист пополнился несколькими песнями, которые не исполнялись в России, в итоге количество треков на альбоме «Маленький человек. Live» увеличилось до 30 — певице хотелось показать слушателям все, что было сыграно в этом туре в течение года. Сведение и мастеринг треков осуществили британские студийные специалисты.

Тур «Маленький человек», стартовавший 4 февраля, охватил 20 городов России и ближнего зарубежья. Во время концерта в Нижнем Новгороде Земфира заявила, что нынешний ее гастрольный тур станет последним. Он должен был завершиться единственным концертом в Москве 1 апреля, но после того, как все билеты на него были распроданы, добавили второй концерт — 3 апреля.

Первый альбом певицы, называвшийся «Земфира», вышел в 1999 году, тогда же она отправилась в первый гастрольный тур. После этого были представлены альбомы «Прости меня моя любовь» (2000), «Четырнадцать недель тишины» (2002), «Вендетта» (2005), «Спасибо» (2007), «Жить в твоей голове» (2013).