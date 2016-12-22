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Самое милое место на земле: лисья деревня Дзао Кицуне Мура

23.12.2016 10:36 — Новости Культуры | Tut.by  
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Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»

В трех часах езды от Токио, в горах префектуры Мияги, располагается, возможно, самое милое место на земле — лисья деревня Дзао Кицуне Мура. На обширной территории с собственным святилищем богине Инари, покровительнице лис, риса и изобилия, живут более сотни лисиц разных видов.

Дзао Кицуне Мура был открыт в 90-х годах как заповедник. Посетители, соблюдая некоторые меры предосторожности, могут беспрепятственно передвигаться по деревне и кормить лис. Несмотря на то что животные формально находятся в неволе, условия их проживания с некоторыми оговорками максимально приближены к реальным, а единственное отличие здешних лис от диких — они не боятся людей. Гладить себя, впрочем, не дают: они по-прежнему считаются дикими.
























 
 
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Лисья деревня расположена в трех часах езды от Токио. На обширной территории с собственным святилищем богине Инари, покровительнице лис, риса и изобилия, живут...

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