МИНСК, 23 дек — Sputnik. Земфира Рамазанова презентует в пятницу в Москве свой третий концертный альбом "Маленький человек. Live", сообщается на официальном сайте певицы.

Релиз альбома должен подвести итог большого тура "Маленький человек". В рамках этого тура Земфира провела 40 концертов в 37 городах и 11 странах, в том числе и Беларуси. Земфира собрала аншлаг в "Минск-Арене" и вызвала бурю эмоций у зрителей, когда заявила, что минский концерт для нее особенно важен.

А основу нового — третьего live-альбома легли концертные записи, сделанные в апреле в Московском "Олимпийском", а также несколько треков, которые исполнялись только в зарубежной части турне. Всего в новом альбоме 30 композиций. Сведение и мастеринг треков делали британские звукорежиссеры.

Презентация нового альбома пройдет в пятницу в московском клубе "Stadium". Диск выпущен ограниченным тиражом и станет подарком для всех зрителей клубной презентации. Для всех остальных в пятницу станет доступна digital-версия альбома.