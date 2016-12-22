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Земфира презентует новый концертный альбом "Маленький человек. Live"

23.12.2016 12:14 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 дек — Sputnik. Земфира Рамазанова презентует в пятницу в Москве свой третий концертный альбом "Маленький человек. Live", сообщается на официальном сайте певицы.

Земфира презентует новый концертный альбом "Маленький человек. Live"
© Фото: Zemfira
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Релиз альбома должен подвести итог большого тура "Маленький человек". В рамках этого тура Земфира провела 40 концертов в 37 городах и 11 странах, в том числе и Беларуси. Земфира собрала аншлаг в "Минск-Арене" и вызвала бурю эмоций у зрителей, когда заявила, что минский концерт для нее особенно важен.

А основу нового — третьего live-альбома легли концертные записи, сделанные в апреле в Московском "Олимпийском", а также несколько треков, которые исполнялись только в зарубежной части турне. Всего в новом альбоме 30 композиций. Сведение и мастеринг треков делали британские звукорежиссеры.

Презентация нового альбома пройдет в пятницу в московском клубе "Stadium". Диск выпущен ограниченным тиражом и станет подарком для всех зрителей клубной презентации. Для всех остальных в пятницу станет доступна digital-версия альбома.

 
Теги: Минск
 
 
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Певица завершает свой большой тур, в рамках которого певица провела 40 концертов в 37 городах и 11 странах мира; Минск слушал "Маленького человека" в марте.

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