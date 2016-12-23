Чешская мануфактура по производству фарфора Rudolf Kampf выпустила коллекцию статуэток в виде гоночных машин.



Фото: пресс-служба Rudolf Kampf

В линейку, которая получила название «Формула-1», вошли несколько моделей машин с открытыми колесами, напоминающие болиды легендарного чемпионата. На выбор предлагается три варианта исполнения: с золотом, серебром или титановым напылением.

Фото: пресс-служба Rudolf Kampf

Rudolf Kampf — чешская мануфактура, специализируется на создании изделий из фарфора, основана в 1907 году. Продукцию бренда часто преподносят в качестве подарков высокопоставленным лицам: 42-му президенту США Биллу Клинтону президенту Чехии Вацлаву Гавелу, королю Норвегии Харальду V и Папе Римскому Иоанну Павлу II.



Фото: пресс-служба Rudolf Kampf