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Соцсети очаровала двулапая кошка-кенгуру
23.12.2016 13:43 — Новости Культуры | Tut.by
Пользователей социальных сетей покорила кошка по имени Эйбл (Able), которая лишилась передних лап и передвигается только на задних. Видео с ее участием,
Животное живет в Бангкоке, ему пять лет. Кошка потеряла лапы во время охоты. В погоне за птицей она забралась на крышу, где задела линию электропередачи. Передние лапы и хвост Эйбл попали под ток, их пришлось ампутировать. Также животное повредило прямую кишку, которая сильно обгорела.
С тех пор Эйбл научилась пользоваться только задними конечностями. Дома она не скучает: ее постоянно сопровождает другая кошка по кличке ФинФин.
Хозяйка отмечает, что ее питомица особенно любит смотреть рекламу по телеканалу National Geographic и наблюдать за птицами из окна. Судя по видео с участием Эйбл, она не теряет бодрости духа, несмотря на потерю конечностей.
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Пользователей социальных сетей покорила кошка по имени Эйбл (Able), которая лишилась передних лап и передвигается только на задних. Видео с ее участием, публикуемые в...
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