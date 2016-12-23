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Соцсети очаровала двулапая кошка-кенгуру

23.12.2016 13:43 — Новости Культуры | Tut.by  
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Пользователей социальных сетей покорила кошка по имени Эйбл (Able), которая лишилась передних лап и передвигается только на задних. Видео с ее участием, публикуемые в группе Able Maew на Facebook, набирают сотни тысяч просмотров, отмечает Buzzfeed.


Животное живет в Бангкоке, ему пять лет. Кошка потеряла лапы во время охоты. В погоне за птицей она забралась на крышу, где задела линию электропередачи. Передние лапы и хвост Эйбл попали под ток, их пришлось ампутировать. Также животное повредило прямую кишку, которая сильно обгорела.

С тех пор Эйбл научилась пользоваться только задними конечностями. Дома она не скучает: ее постоянно сопровождает другая кошка по кличке ФинФин.

Хозяйка отмечает, что ее питомица особенно любит смотреть рекламу по телеканалу National Geographic и наблюдать за птицами из окна. Судя по видео с участием Эйбл, она не теряет бодрости духа, несмотря на потерю конечностей.

 
 
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Пользователей социальных сетей покорила кошка по имени Эйбл (Able), которая лишилась передних лап и передвигается только на задних. Видео с ее участием, публикуемые в...

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