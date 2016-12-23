В июле журналисты TUT.BY расспросили участников городского арт-пикника Freaky Summer Party предложили жителям столицы спрогнозировать ближайшее будущее. Что будет с погодой, стоимостью проезда, модными тенденциями и кто же станет самым известным человеком в Беларуси? Оправдались ли ожидания или стабильность взяла верх, смотрите в видео.

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