Эроти(лири)ческая комедия в одном действии — так характеризуют самостоятельную постановку артистов Могилевского областного драматического театра . Спектакль «Психоанализ — это искусство» по пьесе Дианы Балыко «Психоаналитик для психоаналитика» предназначен только для совершеннолетних зрителей. Премьера состоится на малой сцене театра 5 и 14 января.



Фото с сайта mdrama.by

— Мы — дети 70-х прошлого и нулевых этого века — уставшая от жизни армия разбитых сердец. Нас обманывали, предавали, кидали, не выполняли обещания. Мы отчаялись. Нам совершенно не нравится состояние, в котором мы находимся, но мы слишком напуганы, чтобы начать с начала. Доверять и любить — идти на риски. Но нам страшно увидеть, что все вокруг нас может попросту развалиться, поэтому проще и не начинать. Проще скрыться за маской деловой женщины и занятого мужчины, заменить простоту — надменностью, неуверенность — бравадой, участие — холодностью, нежность — высокомерием, искренность — иронией и сарказмом. Проще завести кота, чем создать отношения с реальным человеком или родить ребенка, — говорит о своей пьесе Диана Балыко.

Драматург называет бедой XXI века тотальное одиночество, когда люди всегда online, но все меньше встречаются с друзьями, говорят по душам, влюбляются и сочиняют стихи.

— Люди убирают свои морщины фотошопом, ищут удачные ракурсы на фотоснимках, постят #лукикрасивойжизни. Модно быть успешным, здоровым, богатым и веселым. Все остальное — не в тренде. И поэтому, когда нам больно, мы будем неестественно смеяться, скрывая истинные эмоции под маской фальшивой улыбки, или… пойдем к психоаналитику. Это тоже тренд! Мы все ищем «таблетку» от одиночества, которое вымораживает нас изнутри. Мы все — армия ноющих душ, которые отчаянно жаждут гармонии, но не верят, что смогут ее отыскать, — говорит Диана Балыко и задает вопрос, то ли риторический, то ли мотивирующий: — Попробуем?

Начало спектаклей в 18.00. Стоимость билета — 7 рублей. Подробности тут .