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В Китае построили 34-метрового снеговика

23.12.2016 17:28 — Новости Культуры | Tut.by  
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На ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбин, соорудили снеговика высотой 34 метра. Об этом сообщает агентство UPI.

На видео с мероприятия, опубликованном на сервисе Newsflare, также можно увидеть снежного дракона, замок, гигантскую снежинку и несколько башен. Для возведения этих скульптур потребовалось 120 тысяч кубометров снега.

 
 
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На ежегодной выставке скульптур из снега, которая в 34-й раз проводится в китайском городе Харбин, соорудили снеговика высотой 34 метра.

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