В Альпах хорошие мальчики и девочки ждут подарков, которые им принесет Святой Николай. А непослушные дети боятся того, что в канун Рождества к ним придет Крампус — полузверь-получеловек, темный спутник Святого Николая, который накажет их за плохое поведение, или что еще хуже — заберет их с собой.





В Австрии, Южной Баварии, Венгрии, Словении, Чехии, некоторых северных областях Италии и Хорватии в ночь с 5 на 6 декабря проходит ночь Крампуса. Мужчины наряжаются в костюмы чудовищ и бродят по улицам, пугая детей цепями и колокольчиками.

По легенде, в эту ночь Крампус сопровождает Святого Николая, наказывая непослушных детей — тем самым, он действует в противовес Святому Николаю, который раздает подарки хорошим детям. Считается, что когда Крампус находит капризного ребенка, он кладет ему под подушку уголь или засовывает его в свой мешок и уносит с собой в логово.



Мужчина в костюме чудовища на традиционном костюмированном шествии в деревне Каппле на западе Австрии. 13 ноября 2015 года. Фото: Reuters



А это уже другая деревушка, и другой монстр — но не менее страшный. Хубен, Австрия, 22 ноября 2014 года. Фото: Reuters



Мужчины в костюмах чудовищ на традиционном параде «Крампус». В Чехии верят, что переодевание в Крампуса поможет не только приструнить непослушных детей, но разогнать призраков зимы. Каплице, Чехия. 10 декабря 2016 года. Фото: Reuters



А это еще один персонаж местного фольклора — ведьма Пертхен, которая дает послушным деткам монетки, а непослушным — розги. Фестиваль в западной австрийской деревне Хейтверванг в 90 к западу от Инсбрука, 23 ноября 2012 года. Фото: Reuters



«А ты хорошо себя вел?» Каплице, Чехия. 10 декабря 2016 года. Фото: Reuters



Быть Крампусом непросто — грим, накладные рога, костюмы, а потом еще детей пугать… Каплице, Чехия. 10 декабря 2016 года. Фото: Reuters



Резчик по дереву Маркус Шпигель вырезает традиционную маску из кедра. Пфаффенхофен, Австрия, 20 ноября 2012 года. Фото: Reuters



Создание маски занимает около 15 часов, а стоит она порядка 600 евро. Пфаффенхофен, Австрия, 20 ноября 2012 года. Фото: Reuters



Костюм Крампуса шьют из овечьих и козьих шкур. Его стоимость — 500−600 евро. Пфаффенхофен, Австрия, 20 ноября 2012 года. Фото: Reuters



Пугать детей — удовольствие из недешевых. Однако на каждый праздник или шествие собираются множество взрослых мужчин и женщин, которые с энтузиазмом на несколько часов переодеваются в чудовищ. Фото: Reuters