TUT.BY продолжает отбирать для вас самые красивые и интересные фотографии в сети Instagram, которые сделаны в Могилеве и окрестностях за минувшую неделю.

Если хотите, чтобы мы заметили вашу фотографию и она попала в следующий топ-10, отмечайте свои снимки хештегом #mogilevtut!

Фото опубликовано irinely (@irinely) Дек 23 2016 в 3:06 PST

Фото опубликовано Lana Akhr (@lana_akhr) Дек 22 2016 в 12:10 PST

Фото опубликовано Юрченко Алеся (@yurchenkoalesya) Дек 21 2016 в 9:04 PST

Фото опубликовано www.flybelarus.org (@fly.belarus) Дек 21 2016 в 10:26 PST

Фото опубликовано @bruta1ny Дек 18 2016 в 9:09 PST

Фото опубликовано Сергей Шишков (@sergeyshishkou) Дек 17 2016 в 12:36 PST

Фото опубликовано www.flybelarus.org (@fly.belarus) Дек 22 2016 в 11:21 PST

Фото опубликовано Nikita Divakov (@nikita_divakov) Дек 20 2016 в 1:17 PST

Фото опубликовано Юрченко Алеся (@yurchenkoalesya) Дек 22 2016 в 9:38 PST

Фото опубликовано Сергей Шишков (@sergeyshishkou) Дек 20 2016 в 9:31 PST