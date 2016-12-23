В этом выпуске проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » рассказывает о музее-усадьбе «Пружанскі палацык». Там можно узнать, как в ХIХ веке жила белорусская шляхта и кто из известных людей посещал эти края.





«Пружанскі палацык» — это единственный на территории Беларуси усадебный дом, сохранившийся в неизменном виде со времени его создания. Он был построен в 1840 — 1850-е годы по проекту известного польского архитектора Франциско Мария Ланци в стиле загородной неоренессансной виллы. Главной ее особенностью является асимметричность и замысловатые очертания.

Владельцем пружанской усадьбы был глава местного уезда Валентий Швыковский. Он активно участвовал в общественно-культурной и хозяйственной жизни региона, увлекался выращиванием экзотических растений, сельским хозяйством, химией, фотографией, был знаком с известными людьми своего времени, которые гостили в его доме: писателем, ученым и общественным деятелем Юзефом Игнатием Крашевским, художником и музыкантом Наполеоном Ордой, этнографом Михаилом Федоровским. Бывал в усадьбе и известный русский писатель Николай Лесков.

В середине ХІХ века решением Швыковского регулярный парк был перепланирован в пейзажный. Вдоль каждой аллеи размещались скамейки для отдыха. Аллеи выходили к каналу, который на северной окраине усадьбы разветвлялся, создавая островок и пруд. Через канал было несколько мостиков. Парк окружал усадебный дом с трех сторон и был приспособлен к ландшафту. А сегодня парк - любимое место отдыха горожан: вдоль аллей размещены скамейки, через канал переброшен ряд декоративных мостиков, действует летняя эстрада и детская игровая площадка.





В 1895 — 1939 годах владелицей усадьбы была Вера Клейнмихель. Внучка министра путей сообщения Российской империи и родственница Натальи Гончаровой (жены Александра Пушкина), она являлась придворной дамой и навещала Пружаны редко. В советское время в усадьбе размещались различные учреждения.

Сейчас городская усадьба (дом и флигель) — памятник архитектуры, внесённый в Свод памятников историко-культурного наследия Республики Беларусь как объект 2-й категории. Кроме усадьбы до наших дней дошло здание оранжереи и часть парка, заложенного на рубеже XVIII — XIX веков.

В 1998 году в «Пружанскім палацыку», расположенном на северной окраине города, открылся музей, который рассказывает о быте шляхетской усадьбы конца XIX — начала ХХ веков и об истории и культуре Пружанщины в целом.

Возле здания музея находится уникальный объект — каменный идол из деревни Бутьки (I тыс. н.э.).





Внутреннее пространство музея сохраняет первоначальную планировку. Помещения первого этажа (выставочные и экспозиционные залы) размещаются вдоль одной линии. На сегодняшний день восстановлено внутреннее убранство большого зала (или салона), цветочной комнаты, зимнего сада, охотничьего кабинета, где можно увидеть мебель, камин, картины, рояль, часы, которые позволяют составить представление о быте шляхетского сословия того времени.





Также на первом этаже находятся три выставочных зала, где ежемесячно работают новые выставки из фондов музея, свои произведения представляют художники и коллекционеры.

На втором этаже кроме выставочных залов постоянно действуют экспозиции. Среди них — «Ремесла и промыслы Пружанщины», где представлен богатый этнографический материал региона. В первую очередь уникальная пружанская чернозадымленная керамика, известная с XVI века, пружанская глиняная игрушка-свистулька, работы народных мастеров Беларуси — Николая Тарасюка, Марии Кулецкой и других.









В экспозиции «Мещанский быт» представлен интерьер городской комнаты 1920 — 1930-х годов, когда Пружанщина входила в состав Польши.









В «Иконном зале» можно познакомиться с произведениями неизвестных белорусских и русских иконописцев конца XVIII — начала XX веков. Уже несколько лет действует выставка Res Sacrae («святая вещь»), где представлены оригинальные религиозные предметы, выявленные на территории Пружанского района.









На данный момент фонд музея составляет более 7 тысяч экспонатов, включенных в 38 коллекций. Подавляющее большинство фонда — это предметы, безвозмездно переданные жителями Пружанщины, других регионов Беларуси и зарубежья.

Отдельно в музее-усадьбе выделены мемориальные коллекции, посвященные известным землякам. В коллекции «Михась Забейда-Сумицкий» хранятся фотографии, личные письма, программы выступлений известного оперного певца. Особую часть фонда составляют рукописи, книги и документы литератора Николая Купреева и белорусского переводчика Василия Сёмухи. Также в музее хранятся картины, книги и документы, отражающие творчество художника Елены Лось. Уникальными и единственными в Беларси являются коллекции, отражающие творчество известного деятеля XIX века Юзефа Игнатия Крашевского и народного мастера художника-философа из деревни Стойлы Пружанского района Николая Тарасюка. Кроме того, в фондах музея хранятся другие уникальные экспонаты, отражающие историю и культуру Пружанщины. Среди них — резная деревянная икона «Тайная вечеря» (XVI века), старопечатные издания XVII — XVIII веков, работы известных художников — уроженцев Беларуси.





Среди традиционных проектов музея — участие в международной акции «Ночь музеев» (с 2012 года). С 2013 года в музее ежегодно, в конце мая, проводится фестиваль экспериментального искусства «Рэха ДАХу» — единственный региональный форум берлинско-минского художественного проекта. Кроме того, пружанский музей ежегодно, во второй половине апреля, проводит научно-краеведческие конференции, по итогам которых выпускаются сборники докладов. Кроме того, интерьеры музея привлекают съемочные группы: в «Пружанском палацыку» проходили съёмки эпизодов кинофильмов «Брестская крепость» и «Талаш». А каждый год музей посещает около 10 000 человек.

Адрес музея: 225 133, Брестская область, город Пружаны, улица Советская, 50.

Музей работает в среду — воскресенье с 10.00 до 18.00 (среда — пятница — обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, суббота — воскресенье — без перерыва на обед).

Входные билеты (на 1 декабря 2016 года): для школьников — 1 руб. 20 коп.; для студентов и пенсионеров — 1 руб. 70 коп.; для остальных категорий — 2 руб. 20 коп.

Обзорная экскурсия: для школьников — 5 руб. 50 коп. (на группу до 25 чел.); для взрослых — 8 руб. (на группу до 25 чел.).

Тематическая экскурсия на 1 зал (по предварительному соглашению): для школьников — 4 руб. 20 коп. (на группу до 25 чел.); для взрослых — 6 руб. 20 коп. (на группу до 25 чел.).

Индивидуальная экскурсия (для 1 чел. — обзор истории усадьбы в Салоне) — 3 руб.

Экскурсия по городу (пешеходная по историческому центру, по предварительному соглашению): 3 руб. (1 билет на каждого).

Экскурсия по району (транспорт заказчика, только по предварительному соглашению): 4 руб. 50 коп. (1 билет на каждого).

Лекция (вне музея на группу до 25 чел., по предварительному соглашению): 8 руб.

Фотографирование (1 аппарат) — 2 руб. 20 коп.

Фото-, видеосъемка в интерьере (1 аппарат) — 10 руб.

Поиск информации в фондах музея — 5 руб. 50 коп.

Изготовление копии документа — 2 руб.

Контактные телефоны: 8 (01632) 2−18−96, +375 (33) 371−13−42 (МТС).

Справка о проекте: Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела Республики Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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