﻿ Известная по роли принцессы Леи в "Звездных войнах" актриса Кэрри Фишер находится в реанимации. 21.by
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Известная по роли принцессы Леи в "Звездных войнах" актриса Кэрри Фишер находится в реанимации

24.12.2016 09:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны», перенесла сердечный приступ и госпитализирована.


 Кэрри Фишер, декабрь 2015 года. Фото: Reuters

Фишер стало плохо на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. По данным таблоида TMZ, актриса перенесла сердечный приступ за несколько минут до приземления в Лос-Анджелесе.

Брат актрисы Тодд Фишер сказал Variety: «Она в реанимации и все молятся за нее. Ничего нового от врачей, ничего нового совсем… Нет ни хороших, ни плохих новостей».

60-летняя Кэрри Фишер в настоящее время находится в туре в поддержку книги The Princess Diarist, в которой она рассказывает о своей жизни и съемках в «Звездных войнах».

Фишер играла принцессу Лею в IV, V, VI и VII эпизодах «Звездных войн». Также она появляется в фильме «Изгой-один», но лицо актрисы в сцене фильма омоложено с помощью компьютерных технологий.

 
Теги: Новости
 
 
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Фишер стало плохо на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес.

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