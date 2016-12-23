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Известная по роли принцессы Леи в "Звездных войнах" актриса Кэрри Фишер находится в реанимации
24.12.2016 09:42 — Новости Культуры | Tut.by
Актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны», перенесла сердечный приступ и госпитализирована.
Фишер стало плохо на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес. По данным таблоида TMZ, актриса перенесла сердечный приступ за несколько минут до приземления в Лос-Анджелесе.
Брат актрисы Тодд Фишер сказал
60-летняя Кэрри Фишер в настоящее время находится в туре в поддержку книги The Princess Diarist, в которой она рассказывает о своей жизни и съемках в «Звездных войнах».
Фишер играла принцессу Лею в IV, V, VI и VII эпизодах «Звездных войн». Также она появляется в фильме «Изгой-один», но лицо актрисы в сцене фильма омоложено с помощью компьютерных технологий.
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Фишер стало плохо на борту самолета, летевшего из Лондона в Лос-Анджелес.
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