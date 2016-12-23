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Солодуха может выступить вместе с BRUTTO на "Минск-Арене"
24.12.2016 16:48 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 дек – Sputnik. Известный белорусский исполнитель Виктор Солодуха может выступить вместе с группой Сергея Михалка Brutto на "Минск-Арене", об этом сообщил на своей
Первый концерт BRUTTO прошел в Гомеле 30 ноября в Ледовом дворце спорта.
"Если эта фотография наберет за сутки 10 тысяч "лайков", то он будет петь с нами на "Минск-Арене", – написал Гурков.
Спортсмен и участник группы сфотографировался с исполнителем накануне в зале одного из кинотеатров Минска.
Ранее популярный панк-коллектив сообщил, что его концерт в столице Беларуси состоится 8 марта.
Проблемы с выступлением группы Михалка в Беларуси начались в 2011 году: тогда в республике заговорили о так называемых черных списках исполнителей. В то же время в Министерстве культуры страны информацию о каких-либо запрещенных коллективах неоднократно называли "выдумками".
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Для выступления есть условие: фото в Facebook со спортсменом Виталием Гурковым должно набрать 10 тысяч "лайков".
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