﻿ Солодуха может выступить вместе с BRUTTO на "Минск-Арене". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Солодуха может выступить вместе с BRUTTO на "Минск-Арене"

24.12.2016 16:48 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 дек – Sputnik. Известный белорусский исполнитель Виктор Солодуха может выступить вместе с группой Сергея Михалка Brutto на "Минск-Арене", об этом сообщил на своей странице в Facebook участник коллектива Виталий Гурков.

Первый концерт BRUTTO прошел в Гомеле 30 ноября в Ледовом дворце спорта.

"Если эта фотография наберет за сутки 10 тысяч "лайков", то он будет петь с нами на "Минск-Арене", – написал Гурков.

Спортсмен и участник группы сфотографировался с исполнителем накануне в зале одного из кинотеатров Минска.

Ранее популярный панк-коллектив сообщил, что его концерт в столице Беларуси состоится 8 марта.

Проблемы с выступлением группы Михалка в Беларуси начались в 2011 году: тогда в республике заговорили о так называемых черных списках исполнителей. В то же время в Министерстве культуры страны информацию о каких-либо запрещенных коллективах неоднократно называли "выдумками".

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для выступления есть условие: фото в Facebook со спортсменом Виталием Гурковым должно набрать 10 тысяч "лайков".

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Рублевская: у сборника ПДД большие тиражи, но это не бестселлер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика