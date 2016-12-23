МИНСК, 24 дек – Sputnik. Известный белорусский исполнитель Виктор Солодуха может выступить вместе с группой Сергея Михалка Brutto на "Минск-Арене", об этом сообщил на своей странице в Facebook участник коллектива Виталий Гурков.

Первый концерт BRUTTO прошел в Гомеле 30 ноября в Ледовом дворце спорта.

"Если эта фотография наберет за сутки 10 тысяч "лайков", то он будет петь с нами на "Минск-Арене", – написал Гурков.

Спортсмен и участник группы сфотографировался с исполнителем накануне в зале одного из кинотеатров Минска.

Ранее популярный панк-коллектив сообщил, что его концерт в столице Беларуси состоится 8 марта.

Проблемы с выступлением группы Михалка в Беларуси начались в 2011 году: тогда в республике заговорили о так называемых черных списках исполнителей. В то же время в Министерстве культуры страны информацию о каких-либо запрещенных коллективах неоднократно называли "выдумками".