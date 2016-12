Канцлер Германии Ангела Меркель в преддверии Рождества купила в супермаркете картофель, масло, творог, перец и коробку конфет. Об этом сообщает Bild.

Общая сумма покупок составила около 100 евро. Это обычные для лидера ФРГ продукты, в которых нет ничего праздничного, пишет издание.

Как утверждает Bild, в этом году на столе Меркель не будет ни традиционного рождественского гуся, ни карпа, ни алкоголя. Единственное, чем сможет полакомиться канцлер, исходя из ее покупок, — это 300 граммов конфет Mon Chéri.