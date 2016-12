Вокалист и гитарист британской группы Status Quo Рик Парфитт скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает в субботу, 24 декабря, BBC News.



Фото: Twitter

По информации менеджера артиста, он умер в больнице в Испании от тяжелой инфекции. В медучреждение Парфитт обратился 22 декабря с осложнениями после травмы плеча.

BBC отмечает, что в октябре музыкант заявил о намерении прекратить выступления в составе группы из-за пережитого сердечного приступа. В 2017 году он планировал выпустить сольный альбом и автобиографию.

В июне Парфитт перенес инфаркт. Его госпитализировали после концерта в Турции.

Status Quo образовались в 1962 году в Лондоне. Группа играет традиционный рок-н-ролл, много раз выступала в России. Мировую известность команда приобрела благодаря таким хитам, как Down Down, Rockin' All Over the World (кавер-версия песни Джона Фогерти) и In The Army Now (кавер-версия песни голландского дуэта Bolland & Bolland).