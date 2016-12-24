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Шествие Дедов Морозов и Снегурочек глазами инвалида-колясочника
25.12.2016 02:11 — Новости Культуры | Tut.by
В Минске прошло предновогоднее
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В Минске прошло предновогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек. В 2015 инвалидов-колясочников не пустили на этот праздник. Мингорисполком заявил, что нужно было...
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