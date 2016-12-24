В Минске прошло предновогоднее шествие Дедов Морозов и Снегурочек . В 2015 инвалидов-колясочников не пустили на этот праздник. Мингорисполком заявил, что нужно было обращаться заранее. В этом году инвалиды-колясочники все-таки присоединились к мероприятию в рамках инициативы Fortinbras. TUT.BY предлагает посмотреть на шествие глазами одного из участников.

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