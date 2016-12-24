В Беларуси, а особенно на Гродненщине, зимние праздники длятся долго — ведь многие празднуют Рождество по двум календарям — 25 декабря и 6 января. В преддверие Рождества по Григорианскому календарю TUT.BY предлагает проверить свои знания о традициях и истории этого праздника.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вигилия, шопка и облатка. Тест про Рождественские традиции В преддверие Рождества по Григорианскому календарю TUT.BY предлагает проверить свои знания о традициях и истории этого праздника.