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Вигилия, шопка и облатка. Тест про Рождественские традиции
25.12.2016 08:35 — Новости Культуры | Tut.by
В Беларуси, а особенно на Гродненщине, зимние праздники длятся долго — ведь многие празднуют Рождество по двум календарям — 25 декабря и 6 января. В преддверие Рождества по Григорианскому календарю TUT.BY предлагает проверить свои знания о традициях и истории этого праздника.
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В преддверие Рождества по Григорианскому календарю TUT.BY предлагает проверить свои знания о традициях и истории этого праздника.
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