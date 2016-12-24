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Ансамбль имени Александрова: от "Калинки" до Skyfall
25.12.2016 11:27 — Новости Культуры | Tut.by
Коллектив военных, позднее получивший название ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, впервые выступил в 1928 году. Его организовал преподаватель Московской консерватории Александр Александров.
25 декабря самолет ТУ-154, на котором летели 68 артистов ансамбля,
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С мая 2016 директором и художественным руководителем ансамбля является Валерий Михайлович Халилов. В штате ансамбля состоят 186 человек. В репертуаре ансамбля более...
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