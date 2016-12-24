Коллектив военных, позднее получивший название ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, впервые выступил в 1928 году. Его организовал преподаватель Московской консерватории Александр Александров.



В 1937 году ансамбль, состав которого насчитывал уже 274 человека, получил «Гран-при» на Всемирной выставке в Париже, объехав до того многие города Советского Союза и страны Европы.



Во время войны Александр Александров написал песни «Священная война», «Поэма об Украине», «25 лет РККА» («Несокрушимая и легендарная»), которые вошли в репертуар ансамбля и стали известными. Численность труппы тогда превышала 300 человек.



После смерти Александрова коллектив возглавил его сын Борис, ансамблю было присвоено имя его создателя.



С мая 2016 директором и художественным руководителем ансамбля является Валерий Михайлович Халилов. В штате ансамбля состоят 186 человек. В репертуаре ансамбля более 2000 произведений, в том числе авторские и народные песни и танцы, солдатские пляски и мировые хиты.

25 декабря самолет ТУ-154, на котором летели 68 артистов ансамбля, рухнул в Черное море .

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