﻿ Ансамбль имени Александрова: от "Калинки" до Skyfall. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ансамбль имени Александрова: от "Калинки" до Skyfall

25.12.2016 11:27 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Коллектив военных, позднее получивший название ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, впервые выступил в 1928 году. Его организовал преподаватель Московской консерватории Александр Александров.

В 1937 году ансамбль, состав которого насчитывал уже 274 человека, получил «Гран-при» на Всемирной выставке в Париже, объехав до того многие города Советского Союза и страны Европы.

Во время войны Александр Александров написал песни «Священная война», «Поэма об Украине», «25 лет РККА» («Несокрушимая и легендарная»), которые вошли в репертуар ансамбля и стали известными. Численность труппы тогда превышала 300 человек.

После смерти Александрова коллектив возглавил его сын Борис, ансамблю было присвоено имя его создателя.

С мая 2016 директором и художественным руководителем ансамбля является Валерий Михайлович Халилов. В штате ансамбля состоят 186 человек. В репертуаре ансамбля более 2000 произведений, в том числе авторские и народные песни и танцы, солдатские пляски и мировые хиты.

25 декабря самолет ТУ-154, на котором летели 68 артистов ансамбля, рухнул в Черное море

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С мая 2016 директором и художественным руководителем ансамбля является Валерий Михайлович Халилов. В штате ансамбля состоят 186 человек. В репертуаре ансамбля более...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
"Святы вечар добрым людзям". Як святкуюць Каляды на Шуміліншчыне і Гарадоччыне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика